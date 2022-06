He Reigns! JAYANA instils hope with new single

Ceccy Twum, Kofi Karikari, Aduhemaa, Kobby Mantey for Jayana’s KARA EXEPRIENCE this Sunday!

Jayana to host Ceccy Twum, Kofi Karikari, Aduhemaa, Kobby Mantey at KARA EXEPRIENCE 2022

No Fear! JAYANA exclaims in latest faith imbuing single

2021 GUGMA: Jayana grabs Contemporary Artiste and Song of the Year awards

Jayana clocks brand ambassadorial deal with Amanex Company Ltd

Jayana wins Female Vocalist of the Year at Ghana National Gospel Music Awards 2021!

Jayana: The female vocal supremo

Video: Gye W’Ayeyi by Jayana feat. Aduhemaa