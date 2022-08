Video: Carolina by Larruso

Larruso gets hooked to ‘Carolina’ in latest visuals!

Audio: Carolina by Larruso

Dancehall star, Larruso drops the official video for; Send Dem

DJ Justice GH shares new collaboration ‘Make Am’ featuring Larruso

Larruso earns double nominations at 23rd Vodafone Ghana Music Awards 2022 (VGMA)

Larruso governs dancehall with new anthem; Send Dem

Video: Hit & Run by Larruso

Larruso spotted with “BIG THUG BOYS” hitmaker, AV in Ghana!