Lyrics: Je M’appelle by Darkovibes feat. Davido

[Verse 1: Darkovibes]

You get bad mind, no be say you be baddest

Kw3mor wor, atele wor, wor ji mants3

Wor nyi3 l3 nw3n nw3n, good one there

Money sweet, but getting be the problem

Open your mind, ebi your wildness

Nyonmor nor ji wor, we never back up

Roll di enemy up, smoke like ganja

[Pre-Chorus: Davido]

Jungle party, issa link op

Tsi o b3nk3 moko (aawo)

Mi sumor bo, mi sumor bo

Checki dough, mi yada bo

Checki dough, mi checki bo

[Chorus: Darkovibes]

Je m’appelle, m’appelle

Je m’appelle, m’appelle

Je m’appelle, m’appelle

Je m’appelle, yeah yeah

Mi p3 wo w’ati, m’appelle

Je m’appelle, m’appelle

Je m’appelle, m’appelle

Je m’appelle, m’appelle, je ma

[Verse 2: Davido]

La la ti do

Omo your body choke o

So tell me what’s the coco

Be like I don jogodo

You got a body of a sexy diva

High me, high grade, sativa

Oh oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh

Cos wow wow, azagazade waga dugbe

Down town to Ouagadougou, enugu nugu

Dem fit to luku luku

Dem fit to luku luku

Cos wow wow , azagazade waga dugbe

Down town to Ouagadougou yeh

Enugu nugu

Dem fit to luku luku yeh

Dem fit to luku luku

[Pre-Chorus: Davido]

Jungle party, issa link op

Tsi o b3nk3 moko (aawo)

Mi sumor bo, mi sumor bo eh

Checki dough, mi yada bo

Checki dough, mi checki bo

[Chorus: Darkovibes]

Je m’appelle, m’appelle

Je m’appelle, m’appelle

Je m’appelle, m’appelle

Je m’appelle, yeah yeah

Mi p3 wo w’ati , m’appelle

Je m’appelle, m’appelle

Je m’appelle, m’appelle

Je m’appelle

[Bridge]

It’s lift off time

Put your hands up (Je m’appelle)

Put your lighters up

Put your phone lights up

[Pre-Chorus: Davido]

Jungle party, issa link op

Tsi o b3nk3 moko

Mi sumor bo, mi sumor bo

Checki dough, mi yada bo

Checki dough, mi checki bo

[Chorus: Darkovibes]

Je m’appelle, m’appelle

Je m’appelle, m’appelle

Je m’appelle, m’appelle

Je m’appelle, yeah yeah

Mi p3 wo w’ati, m’appelle

Je m’appelle, m’appelle

Je m’appelle, m’appelle

Je m’appelle, m’appelle