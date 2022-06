Video: Cloud Nine by Nanky

Nanky shares perky mood-booster ‘Cloud 9’

Sultan Incorporation & Nanky host successful Kids Day Out in Tema

Video: Give Dem by Nanky

Give Dem! Nanky takes things to the next level on this massive tune

Lyrics: No Devil by Nanky

No Devil! Nanky shows how it’s done the Amapiano way with latest banger!

Video: No Devil by Nanky

Mr Drew, Andy Dosty, other stars congratulate Nanky for a well deserved VGMA Unsung Artiste of the Year win!