OV warms hearts with freestyle of new single; Blessings & Lessons

O.V breaks hiatus by jamming to O’Kenneth’s ‘Agyeiwaa’ on IG Live

O.V, Gyakie, Camidoh, 13 others enlisted in 2020 Emergers

Video: 4:20 Freestyle by OV

OV opens up on Stonebwoy’s BMG exit for the first time

Video: Forward by OV

Video: Zaddy by OV feat. Kelvyn Boy

Audio: Zaddy by OV feat. Kelvyn Boy

Meet the future of Ghana’s Music: 2019 VGMA Unsung Artistes