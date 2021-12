Video: Show Me The Light by Eugy feat. Jay Bahd

Video: Abrafi by Thywill feat. All Stars

Audio: Stand Firm by Jay Bahd & Skyface SDW

Video: See No Evil by Jay Bahd

Video: Above All by FNS.Philly feat. Jay Bahd

Video: Aye Hu by Kwaku DMC feat. Jay Bahd, O’Kenneth & Reggie

Audio: Aye Hu by Kwaku DMC feat. Jay Bahd, O’Kenneth & Reggie

Video: Ghana Boy by So Skinny feat. Jay Bahd & Reggie

Video: Tukye by Cabum feat. Braa Benk, Reggie, Jay Bahd & O’Kenneth