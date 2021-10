Video: Me Ne Woa by Kafui Chordz & Solid K

Video: Odo Nti by Killbeatz, King Promise & Ofori Amponsah

Killbeatz out with a King Promise, Ofori Amponsah assisted jam; Odo Nti

Audio: Odo Nti by Killbeatz, Ofori Amponsah & King Promise

Killbeatz set to drop Odo Nti featuring King Promise, Ofori Amponsah

Video: Skotokpa by Kafui Chordz