2020 Week 3: Top 20 Ghana Music Video Countdown

Video: Obaa No by Archipalago feat. Asante The Alpha

Video: Bonee Ben by Asante the Alpha

Video: Mpena by Asante The Alpha

Video: Goro Goro by Asante the Alpha feat. Enam

Video: Mɛko by Asante The Alpha feat. N.Y. Asanteni

Kida The Great ‘kills’ freestyle dance to Asante The Alpha’s ‘167’

Video Premiere: 167 by Asante The Alpha feat. Chevvalier & N.Y. Asanteni

Audio: Saaaaa by Asante The Alpha