2021 Week 28: Top 20 Ghana Music Video Countdown

2021 Week 27: Top 20 Ghana Music Video Countdown

The emphasis is on ‘More’ popular – Joey B, Zionfelix, Kojo Cue, others support Yaw Tog’s comment on Stormzy

Video: Wopre by Taitan feat. Tulenkey

2021 Week 26: Top 20 Ghana Music Video Countdown

Video Premiere: No Way by Article Wan feat. Tulenkey

Lyrics: Send Me Nudes by KiDi feat Joey B

Audio: Sudwe by E.L feat. Joey B & Tulenkey

Audio: No Way by Article Wan feat. Tulenkey