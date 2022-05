Nektunez, Amaarae top Ghanaian nominations in Nigeria’s ‘The Headies Awards’; KiDi, Gyakie nominated

This is a list of Ghanaian nominees for the 15th edition of The Headies Awards which is scheduled to take place on the 2nd of July 2022 in Atlanta, Georgia USA.

BEST MUSIC VIDEO

TG Omori – “CHAMPION” (Fireboy DML FT D Smoke)

Meji Alabi – “GINGER” (Wizkid ft. Burna Boy)

Pink – “ROJU” (Chike)

Ovie Etseyatse – “RAIN” (Yemi Alade ft Mzansi Youth Choir)

TG Omori – “BLING” (Blaqbonez ft Amaarae and BNXN)

Director K – “RUNNING” (Ladipoe ft Fireboy DML)

BEST COLLABORATION

Ayra Starr ft CKay – “BEGGIE BEGGIE”

Blaqbonez ft Amaarae & BNXN – “BLING”

Vector ft Goodgirl LA – “EARLY MOMO”

Wizkid ft TEMS – “ESSENCE”

Ladipoe ft BNXN – “FEELING”

Chike ft Simi – “RUNNING TO YOU”

BEST STREET HOP ARTISTE

Bella Shmurda ft Zlatan & Lincoin – “CASH APP”

Mohbad ft Rexxie – “KPK”

Mohbad – “FEEL GOOD”

Naira Marley – “KOLEYEWON”

Nektunez & Goya Menor – “AMENO AMPIANO REMIX”

Portable & Poco Lee ft Olamide – “Zazoo Zeh”

HEADIES VIEWER’S CHOICE

Joeboy – “SIP”

Ayra Starr – “BLOODY SAMARITAN”

Fireboy DML – “PERU”

Lojay & Sarz – “MONALISA”

Nektunez & Goya Menor – “AMENO AMPIANO REMIX”

Olamide ft Omah Lay – “INFINITY”

Rema – “SOUNDGASM”

Wizkid ft TEMS – “ESSENCE”

BEST WEST AFRICAN ARTISTE OF THE YEAR

Amaarae – (GHANA)

Angelique Kidjo -(BENIN)

Aya Nakamura – (MALI)

Gyakie – (GHANA)

KiDi – (GHANA)

Nelson Freitas – (CAPE VERDE)

