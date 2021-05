Full List of Nominees for 2021 4Syte TV Music Video Awards airing this Friday!

The Organisers of the annual 4Syte TV Music Video Awards have released nominations for this year’s edition.

Artistes including Sarkodie, Shatta Wale, Stonebwoy, and other notable musicians bagged numerous nominations at the 11th edition of the 4Styte TV Music Video Awards.

Below are the list of nominations

BEST HIPHOP VIDEO

MEDIKAL – nonsense,

JOEY B FT SARKODIE – cold

SARKODIE – gimme way

OBIBINI – get a life

Okesse 1 – yie yie

BOSOM PYUNG – atta adwoa,

KOFI JAMAR – ekorso

AMERADO – best raper

DEAD PEOPLE – otanhunu

KWESI ARTHUR – live from 233

KIMILIST – kyre

KWEKU SMOKE- on the street

BEST HIPLIFE VIDEO

SARKODIE – happy day

PAPPY KOJO – thomas ponpo

YAW BERK – independent lady

KECHE – no dulling

KUAMI EUGENE – open gate

OKYEAME KWAME – kpa

KWESI ARTHUR – turn on the lights

SEFA – magyi

KIDI – , one man

EAZZY – duna

ZEETM – wayo



BEST HILIFE VIDEO

SEFA- player

Gyakie – forever

FAMEYE- okomfour kwadee

King promise -sisa

KOFI JAMAR – kyre me

Kidi – one man

Kuami eugene – open gate

SISTA AFIA – party

LORD PAPER -asa bone

STONE BWOY – sobolo

Kofi kinaata – bts

KILLBEAT – odo nti

MOST POPULAR VIDEO

MEDIKAL – la hustle

SARKODIE – happy day

KECHE – no dulling

DEAD PEOPLE – otan hunu

YAW TOG – sori

BOSOM PYUNG – atta adwoa

STONE BWOY – putuu

DARKOVIBES – inna song

KWEKU FLIK – money

KIDI – enjoyment

KUAMI EUGENE – open gate



BEST MALE VIDEO

JOEY B – cold

FAMEYE – speed up

KUAMI EUGENE – turn up

KIDI – say cheese

STONE BWOY – everlasting

OKYEAME KWAME – kpa

KING PROMISE – sisa

SARKODIE – happy day

MEDIKAL – odo

KWESI ARTHUR – turn on the lights

DBLACK – ADJEII

PAPPY KOJO – thomas ponpo

BEST FEMALE VIDEO

SISTER DEBORAH- LIBILIBI

MONA 4 REAL – baddar

SEFA – megyi

WENDY SHAY – emegency,

LADY JAY – fire

AK SONGSTRESS – WONUA

SISTA AFIA – party

AKIYANA – do it

Tiisha – goddess

ENAM – talk to your boyfriend

ENO BARONY – cheat

CINA SOUL – die for you

GYAKIE – forever

ADINA – why

BEST GROUP VIDEO

KECHE

DOPE NATION

ZEETM

DEAD PEEPOL – otanhunu

NEW LORDS

KWAME YOGOT

KIKI MARLEY

MALCOLM NUNA

NANKY

SUNSHINE SOLDIER

LASMID

NINA RICCHIE

BEST STORYLINE VIDEO

KWEYSI SWAT – asew

OKYEAME KWAME – kpa

KIDI – one man

KUAMI EUGENE – open gate

STONE BWOY – la gba gbe

Y BLAQ – to be a man

QUEEN ESHUN – handcuff

WORLASI – COMOT

BLESS – longstory

SISTA AFIA – paper

BEST PHOTOGRAPHY VIDEO

EFYA – the one

OKYAME KWAME – kpa

KELVYN BOY – momo,

KOFI JAMAR – KYR3 ME

WORLASI – KOMOT

KUAMI EUGENE – open gate

GIDOCHI – xxl

MISTA MYLES – dnt stop

PAPPY KOJO – thomas ponpo

KWEKU SMOKE – on the streets

MZVEE – BADDEST BOSS

ABIANA – adunlei

BIG TUNE

MEDIKAL – LA HUSTLE REMIX

STONEBWOY – PUTUU

KOFI JAMAR – EKORSU

YAW TOG – SORE

KIDI – SAY CHEESE

KUAMI EUGENE – OPEN GATE

KECHE – NO DULLING

SARKODIE – HAPPY DAY

GYAKIE – FOREVER

DARKOVIBES- INNA SONG

BEST DISCOVERY VIDEO

LUMI

TEFLON FLEX

OKESEI1

TIISHA

BOSOM PYUNG

KOFI JAMAR

HERMAN SUEDE

LARUSSO

AMG AMARNI

MONA4REAL

ENAM

ISHAK SPARK

YAW TOG

MISHASHA

BEST REGGAE/ DANCEHALL VIDEO

EPIXOE – too much

JUPITAR – neighbour

WENDY SHAY – tuff skin

SAMINI – forever

STONE BWOY – journey

ISHAK SPARK – make it

LARUSSO – killy killy remix

KOFI JAMAR – mi dey up

RAS KUUKU – mepea bo

ADINA – WHY

KIAANI – only

MOST INFLUENTIAL ARTISTE

SARKODIE

KUAMI EUGENE

KIDI

D BLACK

STONE BWOY

MEDIKAL

KING PROMISE

YAW TOG

BEST SPECIAL EFFECT VIDEO

TIISHA – goddess

STONE BWOY – everlasting

LADY JAY – fire

OKYEAME KWAME – come home

WENDY SHAY – HIT

BLESS – long story

KUAMI EUGENE – turn up

PAPPY KOJO – thomas ponpo

ABIANA – adunlei

BEST CHOREOGRAPHY VIDEO

KECHE – no dulling

LORD PAPER – asabone

LADY JAY – fire

AK SONGSTRESS – nkomo

BISA KDEI – network

KUAMI EUGENE – turn up

MR. DREW – this year

ARTICLE WAN – bardo

EAZZY – duna

GURU – no noise

SEFA – magye

BEST EDITED VIDEO

ADINA – why

KUAMI EUGENE – open gate

STONE BWOY – everlasting

MZVEE – who are you.

PAPPY KOJO – thomas ponpo

MEDIKAL – la hustle

DARKO VIBES – inna song

KOFI JAMAR – kyre me

KINAATA – BTS

OKYEAME KWAME – kpa

KELVYN BOY – style

EAZZY – duna

GIDOCHI -XXL

FANTANA – RICH GYAL ANTHEM

BEST DIRECTED VIDEO

KUAMI EUGENE – open gate

OKYEAME KWAME – kpa

PAPPY KOJO – thomas pompoyeyaw

KWEKU SMOKE- on the street

STONE BWOY – la gba gbe

DARKOVIBES – inna song

TIISHA – GODDESS

ADINA – why

EPIXODE – too much

BEST AFRICAN ACT

BURNA BOY

WIZKID

DAVIDO

MASTER KG

DIAMOND PLATNUMZ

INOSS B

BEST COLLABORATION VIDEO

FREDA RHYMZ – saucy

MEDIKAL – la hustle

DOPE NATION – thank God

KIDI – one man

DBLACK – ADJEII

KWESI ARTHUR – bajoo

KECHE – no dulling

JOEY B – cold

SISTER AFIA – party

DARKO VIBES – inna song

SARKODIE – happy day,

KWEKU SMOKE – on the street

OVERALL BEST VIDEO

KUAMI EUGENE – Open Gate

OKYEAME KWAME – kpa

PAPPY KOJO – thomas ponpo

KWEKU SMOKE- on the street

STONE BWOY – everlasting

DARKOVIBES – inna song

MZVEE – BADDEST BOSS

ADINA – why

SARKODIE – happy day

KIDI – one man

THANK YOU for constantly reading our stories. Kindly like, comment and SHARE stories on all social media platforms for more entertaining updates!