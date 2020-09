2020 AFRIMMA: Sarkodie, Kuami Eugene, MzVee earn most nominations from Ghana – see full list

Organizers of the 2020 edition of the highly-acclaimed African Muzik Magazine Awards (AFRIMMA) are out with nominees for the various categories.

The 2020 nominees see Nigeria’s Burna Boy leading with 8 eight nominations, including the Artiste Of The Year category.

AFRIMMA is the only music award scheme that celebrates music of African origin; including but not limited to Afrobeats, Assiko, Bongo, Decale, Funana, Genge, Highlife, Kwaito, Lingala and Soukous.

See the full list of nominees for AFRIMMA 2020:

Best Male West Africa

Adekunle Gold – Nigeria

Sidiki Diabate – Mali

Davido– Nigeria

Kidi – Ghana

Burna Boy – Nigeria

Kuami Eugene – Ghana

Rema – Nigeria

Ariel Sheney – Ivory Coast

Wally Seck– Senegal

Fireboy- Nigeria

Best Female West Africa

Josey – Ivory Coast

Tiwa Savage – Nigeria

Zeynab – Benin

Yemi Alade – Nigeria

Yasmine- Guinea Bissau

Dior Mbaye – Senegal

Adina – Ghana

Teni – Nigeria

Aya Nakamura – Mali

Simi – Nigeria

Best Male East Africa

Eddy Kenzo – Uganda

Diamond Platnumz – Tanzania

Harmonize – Tanzania

The Ben – Rwanda

Khaligraph Jones – Kenya

Gildo Kassa – Ethiopia

Mbosso – Tanzania

Rayvanny- Tanzania

Ali Kiba- Tanzania

Otile Brown – Kenya

Best Female East Africa

Nadia Mukami – Kenya

Vimka – Uganda

Zuchu – Tanzania

Maua Sama – Tanzania

Rosa Ree- Tanzania

Akothee- Kenya

Nandy – Tanzania

Sheebah Karungi – Uganda

Fena Gitu (FenaMenal) – Kenya

Tanasha Donna – Kenya

Best Male Central Africa

Gaz Mawete – Congo

Matias Damiaso – Angola

Ninho – Congo

Anselmo Ralph – Angola

Innos’ B – Congo

TayC – Cameroon

Fally Ipupa – Congo

Dadju – Congo

C4 Pedro – Angola

BM – Congo

Best Female Central Africa

Reniss – Cameroon

Shan’L -Gabon

Daphne – Cameroon

Mayra Andrade – Cape Verde

Eva RapDiva- Angola

Liloca- Mozambique

Soraia Ramos- Cape Verde

Charlotte Dipanda – Cameroun

Edmazia – Angola

Blanche Bailly – Cameroun

Best Male Southern Africa

Black Coffee- South Africa

Slap Dee – Zambia

Cassper Nyovest- South Africa

Master KG- South Africa

Jah Prayzah – Zimbabwe

Vee Mampeezy – Botswana

Shyn – Madagascar

Tshego- South Africa

Tha Dogg – Namibia

Yanga Chief – South Africa

Best Female Southern Africa

Shasha – Zimbabwe

Sho Madjozi – South Africa

Ammara Brown – Zimbabwe

Busiswa – South Africa

Shashl – Zimbabwe

Ami Faku – South Africa

Sally BossMadam – Namibia

Azana – South Africa

Gemma Griffiths – Zimbabwe

Elaine – South Africa

Best African Group

Sauti Sol – Kenya

Toofan – Togo

Navy Kenzo – Tanzania

Forca Suprema – Angola

Mi Casa- South Africa

4KEUS- Congo

Kiff No Beats – Ivory Coast

Moobers – Angola

Magic System- Cote d’ivoire

Umu Obiligbo- Nigeria

Crossing Boundaries with Music Award

Burna Boy–Nigeria

Aya Nakamura -Mali/France

Dave- Nigeria/UK

J Hus – Gambia

Davido–Nigeria

Mr Eazi – Nigeria

French Montana- Morocco

Headie One – Ghana/UK

S. Pri Noir – Guinea Bissau/France

NSG – Nigeria/Ghana/UK

Best Newcomer

Kofi Mole- Ghana

Fanicko- Benin

Omah Lay – Nigeria

Shasha–Zimbabwe

Mc One – Cote d’ivoire

Edgar Domingos – Angola

J Derobie – Ghana

Ami Faku – South Africa

Zuchu – Tanzania

Oxlade – Nigeria

Artist of The Year

Burna Boy – Nigeria

Fally Ipupa – Congo

Davido – Nigeria

Diamond Platnumz – Tanzania

Sho Madjozi – South Africa

Wizkid -Nigeria

Aya Nakamura -Mali/France

Tiwa Savage – Nigeria

Toofan – Togo

Master KG– South Africa

Best Gospel

Mercy Chinwo – Nigeria

Joe Mettle – Ghana

Miguel Buila – Angola

Sinach – Nigeria

Icha Kavons – Congo

Winnie Mashaba – South Africa

Diana Hamilton – Ghana

DJ Kerozen – Ivory Coast

Benjamin Dube – South Africa

Tim Godfrey – Nigeria

Best Live Act

Flavour – Nigeria

Sauti Sol – Kenya

Stonebwoy – Ghana

Sidiki Diabate – Mali

Yemi Alade – Nigeria

Burna Boy – Nigeria

Diamond Platnumz- Tanzania

Fally Ipupa– Congo

C4 Pedro – Angola

Efya – Ghana

Best Female Rap Act

Eno Barony – Ghana

Nadia Nakai – South Africa

Moonaya – Senegal

Rosa Ree – Tanzania

Bombshell Grenade – Zambia

Muthoni Drummer Queen – Kenya

Askia – Cameroon

Candy Bleakz – Nigeria

Keko – Uganda

Rouge – South Africa

Best Male Rap Act

Falz – Nigeria

Sarkodie – Ghana

Moobers – Angola

Nasty C – South Africa

Tenor – Cameroon

Khaligraph Jones – Kenya

Manifest – Ghana

Medikal – Ghana

Yanga Chief – South Africa

Kiff No Beat- Cote divoire

Best Collaboration

Master KG x Burna Boy – Jerusalema Remix

Kabza ft Wizkid, Burna Boy – Sponono

Ladipoe ft Simi – Know You

Khaligraph Jones ft Bien – Yes Bana

Beyonce ft Shatta Wale – King Already

Dj Neptune ft Mr Eazi &Joeboy – Nobody

Tanasha Donna ft Mbosso – La Vie

Mz Vee ft Yemi Alade

Sauti Sol ft Soweto Gospel Group – Brighter Days

Innos B ft Diamond Platnumz – Yope Remix

Song of The Year

Sauti Sol – Suzanna

Rema – Woman

Master KG – Jerusalema

Ali Kiba – Dodo

Burnaboy – Anybody

Young John ft Naira Marley – Mafo

Medikal – Omo Ada

Kabza De Small x DjMaphorisa – Koko

Sarkodie ft Prince Bright– Oofeetso

Diamond Platnumz – Jeje

Best Video Director

Justin Campos – South Africa

Dr Nkeng Stephens -Cameroon

Enos Olik – Kenya

TG Omori – Nigeria

David Duncan- Ghana

Sasha Vybz – Uganda

Director Kenny – Tanzania

Clarence Peters – Nigeria

Gyo Gyimah- Ghana

Patrick Elis – Nigeria

Best Dj Africa

DJ Spinall – Nigeria

DJ Black Coffee – South Africa

DJ Dollar – Senegal

DJ Lutonda – Angola

DJ Andy Dosty – Ghana

DJ Neptune – Nigeria

DJ Cuppy– Nigeria

DJ ECool – Nigeria

DJ Malvado – Angola

DJ Moh Spice – Kenya

Best African Dj USA

DJ DeeMoney – Nigeria

DJ Fully Focus – Kenya

DJ Poison Ivy – Kenya

DJ Shinski – Kenya

DJ Moh – Ivory Coast

DJ Tunez – Nigeria

DJ Akua – Ghana

DJ K Meta – Ethiopia

DJ Mekzy – Nigeria

DJ Buka – Nigeria

AFRIMMA Video of The Year

Simi – Duduke

Sauti Sol – Suzanna

Santrinos Raphael ft Zeynab – WAA

Gaz Mawete ft Fally Ipupa – C’est Rate

Master KG – Jerusalema

Burnaboy – Wonderful

Mz Vee ft Yemi Alade – Come and See My Mother

Vivian Chidid – Do Dara

Diamond Platnumz – Jeje

Timaya – Born to win

Music Producer of The Year

Kabza De Small – South Africa

Kimamba – Tanzania

Ozedikus– Nigeria

S2kizzy- Tanzania

Salatiel- Cameroun

Leriq – Nigeria

Sidike Diabate- Mali

Bebi Philip – Ivory Coast

Kuame Eugene – Ghana

DjMaphoriza – South Africa

Best African Dancer

Poco Lee – Nigeria

Sherrie Silver – Rwanda

La Petite Zota – Ivory Coast

PapiOjo – Nigeria

Masaka Kids Africana

Sayrah Chips (Nigeria)

Bajuni – Tanzania

Rabbit Crew 255- Tanzania

Neru Americano &Scro Que cuia – Angola

Kora Obidi – Nigeria

Best Lusophone

Matias Damasio – Angola

Nelson Freitas – Cape Verde

Anselmo Ralph – Angola

Mayra Andrade – Cape Verde

Calema – Sao Tome

C4Pedro – Angola

Prodigio – Angola

Mark Exodus –Mozambique

Paulo Flores – Angola

Soraia Ramos – Cape Verde

Best Francophone

Fally Ipupa – Congo

Dadju – Congo

Toofan – Togo

Josey – Ivory Coast

Wally B. Seck- Senegal

Afro B – Ivory Coast

Innos B – Congo

Aya Nakamura- Mali

Tenor – Cameroon

Gaz Mawete – RDC

Radio/TV Personnel Of The Year

Ebuka – Nigeria

Yaw – Nigeria

Jamal Gaddafi – Kenya

Jessica Opare Saforo – Ghana

Konnie Toure – Ivory Coast

Afonso Quintas – Angola

Willy Tuva – Kenya

James Onen – Uganda

DJ Fresh – South Africa

Do2dtun – Nigeria

