Video: La Vida by M.anifest

Single: La Vida by M.anifest

Audio: Amapiano by Larruso feat. DayOnTheTrack

Video: Spiritual by Larruso feat. KOJO BLAK

Audio: Question For The Gods by M3nsa feat. M.anifest

Madina to the universe! – M.anifest signs out in CNN African Voices documentary

Video: Mad Already by Rudebwoy Tymer feat. Larruso

Larruso lits up the Grand Arena with zestful performance at #VGMA22 Night 1 — PHOTOS

Label mates Larruso & KOJO BLAK insert a ‘SPIRITUAL’ party cracker!