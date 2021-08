Jacquelyn Oforiwaa-Amanfo (JOA) captures hearts with debut album; The Love Story

Album: No Pressure by Sarkodie

Album: The Experience by Joe Mettle

Video: Faithful God by Jacquelyn Oforiwaa-Amanfo feat. MOGmusic

Album: The Golden Boy by KiDi

Faithful God! Jacquelyn Oforiwaa-Amanfo testifies with MOGmusic on latest single