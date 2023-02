Lyrics: More Of You by Stonebwoy

Ou Ou Ou Oouu

A la la li lan lan lan

Ou Ou Ou Oouu

La la li li li lan lan lan

Verse 1

Na Woman be this

Your body dey tantalizer

Make I give you one more picken

Picken picken

My Ghanaian sisi

Normally we get fine as girls

But you be unique

Ohemaa

Chorus

Baby you know I can’t get enough

I want more of you

Baby give me, more and more and more

Baby you know I can’t get enough

I want more of you you you

Post-Chorus

Ohemaa

Se men Ho woa min daa

A la la li lan lan lan

Se men Ho woa min daa

La la li li li lan lan lan

Se men Ho woa min daa

A la la li lan lan lan

Se men Ho woa min daa

La la li li li lan lan lan

Verse 2

You keep me wanting

Baby never put me pon a long thing

Girl I wanna give you all my things

And I woulda never do you wrong things

Wrong things

Baby make we run things

Inna your direction I’m pointing

Because you bring me more anointing

For you be the one I’m longing

Longing

Refrain

Baby whine pon di riddim

Bounce pon di riddim

Rock pon di Riddim

And jam pon di riddim

Whine pon di riddim

Whine pon di riddim

My love your love

Whine pon di riddim

Bounce pon di riddim

Rock pon di riddim

And jam pon di riddim

Whine pon Riddim

Whine pon di riddim

My love your love

Chorus

Baby you know I can’t get enough

I want more of you

Said I want more

Baby you know I can’t get enough

I want more of you you you

Post-Chorus

Ohemaa

Se men Ho woa min daa

A la la li lan lan lan

Se men Ho woa min daa

La la li li li lan lan lan

Se men Ho woa min daa

A la la li lan lan lan

Se men Ho woa min daa

La la li li li lan lan lan