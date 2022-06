Lyrics: Piano by DJ Sly King

Symbol symbol

Symbol symbol symbol

Aaaaleee….

Piano maan

Aaaaleee….

Piano maan

Aaaalee….

Piano maan

Aaaaleee…

Piano, piano

Aaaaleeleleee…

Piano, piano

Aaaaleeleleee…

Mpa register mpa register…… give me register…….

Where my divas

Where my Ninjas

Yibi yibi ye

Yibi yibi yo

(chorus)

Ama piano…..

Ganyuma ganyuma ganyuma.

Ama piano….

Ganyuma ganyuma ganyuma.

Ama piano…

Ganyuma ganyuma ganyuma.

Ama piano Ama piano

Ama piano piano piano

Vule boujie

Vule danceee

Kansime matozo

Sii today

Sii tomorrow

Everyday

Any where

Mamma mama my diva

Come over… my diva

Money…. dollar

Cedis…. naira

Don’t say yes ….don’t say that

Don’t say sale it…. don’t say no…

Oohhh mamaaaaa my diva

Ohhhh mammmaaaa my diva

Ooooh yeah

Ayayi ayay’

Ayayi ayayo

Ayayi ayay’

Ayayi ayayo

Yibi yibi ye

Yibi yibi yo

(Chorus )

Ama piano…..

Ganyuma ganyuma ganyuma.

Ama piano….

Ganyuma ganyuma ganyuma.

Ama piano…

Ganyuma ganyuma ganyuma.

Ama piano Ama piano

Ama piano piano piano

Unkulunkulu wuye owaziyo ukuthi izinto uzihlele kanjani nawe phushe elakho ikhanjani.

Unkulunkulu wuye owaziyo ukuthi izinto uzihlele kanjani nawe phushe elakho ikhanjani.

Bossy….. bossy…bossy x2

Bossy bossy minimal

Movie….movie… movie x2

Movie movie cinema

Ama piano

Ama piano

Where my divas

Where my Ninjas

Where my divaaaas

Ama piano

On Mark’s get sad ready , fire … Go … Go… go

Get it fire go .

On Mark’s get sad ready , fire … Go … Go… go

Ama piano piano piano