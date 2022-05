Lyrics: Rap God by Strongman

Power I Dey have on the microphone charlie obia ntumi ncalculate watt

Rap is still in my blood me y3 dampare nka obiaa ncirculate wack

Ghana rap 3y3 burnley team oo cos all the time ebe mee

Me nkoaa me rapi 3ny3 news biem m’ay3s3 policeni w’akye weed

3to) so na nofo) no sua me mp3 oo

S3 wo shawdy no )ny3 k)k)) menhw3

Na wodwene s3 wo ma me pressure

Pressure mfa me oo me y3 I don’t care

Me ne me geng nam

Y3 de y3 coins nam

Flow no nk) hommy y3de sink nam

3ba no sika s3M nso y3de bank nam

Flow no 3shorti a y3de tank nam

Nyame na agye me 3ka atamfo nka moada no nka mepamo nantwie

First y3didi a na 3nam nni so 3n3 y3 sika no etumi ny3n nantwie

Obi y3 dede a nka monb) me hwer3ma

Boasiako wo de woti b3gye akyerema

No talking Aduro b3gye wo a aterema

Rap k3k3 na mop3 nso a hy3 me ma

Me repi kumasi nso megye shoutouts w) Alabokazo

Wo nni asem papa bi Ka 3ne3 berma ei Ka wano pado

10 years 3na mato nwom nka mep3 mmaa Wara fa s) do

Obi di nsemfon a this year voice note 3na y3 recordo

Wamb) bra a na y3de wo funu nam f)m

3b3 hy3 wo ho a Mmaa si wo ak)nk)n

Anyway which way look for money na 3ny3 tuo na y3de ku y3 y3m k)m

2022 boys se wode b3ka nyame asem de3 nka fa b3hy3 nk)m

Nti )s) yere woho na hy3 nk)m

Ka kyer3 akoa no s3 nanim s3 menanase

Adwen b)ne nti anadwo wokyea maakye

Menyaa confidence koraa na me nante

3n3 yi wotwi benz a mehu wo s3 wofase

Rapper b3n na )ne me s3

With this edition me flow no 3y3 limited

Wo wa ky3n wose 3nkyer3 s3 wone no p3

Claimi hardcore meb3 kye mo ay3 mo nyameky3

Mo guyguy toy guns na mode to shot

Naked wire mame mic na mente mo shock

Nsawam 3ba no bars a we no dey short

Deduako electrician 3ny3 wo fault

Flow wei asi p3n

Skyface se s3n

Charlie menhw3 series but me flow no w) sequence

Wode ba na manfii a kyer3 s3 wony3 me tip3n

5missed call paddy s3 wakye makyi p3n

Make u no vex

Me ne the best

Me ne the first

Nana me suro nka mekasa a nka me nsa si me chest

Rap God wokasa tia me a wob3gye wo curse

King of the jungle boys no nkae3 y3 pets

3n3 mmr3 mu wonim ball b) a y3nb) bugabuga

Hw3 mano no sene3 ekeka b)so as3 nikanika

3ny3 me a meda te mani me dwen sikasika

Naasei 3bano rap a na magyiga gyiga