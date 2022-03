Lyrics: Hewale Lala by Perez Musik

Mawo bo hewalɛ mawo onɔ

Efɔŋ ko baaa ogbɛ nɔ

Henyɛlɔi ayiŋtoi kɛ kpãamɔ, eko koraa nyɛɛɛ aba nɔ

Mawo bo hewalɛ mawo onɔ

Efɔŋ ko baaa ogbɛ nɔ

Henyɛlɔi ayiŋtoi kɛ kpãamɔ, eko koraa nyɛɛɛ aba nɔ

Mawaje bo ni ooshwere fe ŋshɔnaa shia

Mawaje bo maha ooshwere fe ŋshɔnaa shia

Henyɛlɔi ayiŋtoi kɛ kpãamɔ ee, eko koraa nyɛɛɛ aba nɔ

Henyɛlɔi ayiŋtoi kɛ kpãamɔ ee, eko koraa nyɛɛɛ aba nɔ

I am the Lord the one who keepeth thee

The one who gives you strength and I’ll uphold you by my hand

Kaashe gbeyei shi mi kɛ bo yɛ

Kaashe gbeyei

Mi ji o-Nyɔŋmɔ ee

Kaashe gbeyei shi mi kɛ bo yɛ

Kaashe gbeyei

Kaashe efɔŋ ko gbeyei

Kaashe gbeyei shi mi kɛ bo yɛ

Kaashe gbeyei

Mi ji o-Nyɔŋmɔ ee

Kaashe gbeyei shi mi kɛ bo yɛ

Kaashe gbeyei

Kaashe efɔŋ ko gbeyei

Kaashe efɔŋ ko gbeyei

Kaashe efɔŋ ko gbeyei

Kaashe efɔŋ ko gbeyei

Kaashe gbeyei shi mi kɛ bo yɛ

Kaashe gbeyei

Mi ji o-Nyɔŋmɔ ee

Kaashe gbeyei shi mi kɛ bo yɛ

Kaashe gbeyei

Kaashe efɔŋ ko gbeyei

Kaashe gbeyei shi mi kɛ bo yɛ

Kaashe gbeyei

Mi ji o-Nyɔŋmɔ ee

Kaashe gbeyei shi mi kɛ bo yɛ

Kaashe gbeyei

Kaashe efɔŋ ko gbeyei

Kaashe efɔŋ ko gbeyei

Kaashe efɔŋ ko gbeyei

Kaashe efɔŋ ko gbeyei