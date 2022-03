Lyrics: Psalm 61 by Alexandrah

Verse: 1

Tie me mpaebɔ

Me nkotosrɛ

Madesua nyinaa da W’anim

Chorus

Me werɛ nyinaa hyɛ Wo mu o

Enyi W’ani nhinta me

Verse: 2

Sɛ abrabɔ

Botow me kra

Na ayɛ sɛ

M’awiey3 aba

Wo na wo fa diɛ aprɔ

Ɛne diɛ atiti

Wo de hyɛ Wo ho anuonyam

Chorus

Me werɛ nyinaa hyɛ Wo mu o

Enyi W’ani nhinta me

Bridge

Oh me hwɛ m’anim

Me hwɛ m’akyi

Benkum anaa nifa

Me nni obi

Ɛnka Wo ho

Enti na ma ba W’anim o nɛ

Enyi W’ani nhinta me

Vamp

Tie me mpaebɔ

(mmm Tie me mpaebɔ)

Me nkotosr3

(M’adesua nyinaa, medi aba W’anim n3)

Tie me mpaeb)

(Wo mu na nkwagye nyinaa wɔ)

Me nkotosr3

(Ayaresa nyinaa wɔ, fa ho die nyinaa wɔ)

Tie me mpaebɔ

(Tie me mpaebɔ)

Me nkotosrɛ

(Me nni obia ka wo ho, Tie me mpaebɔ)

Tie me mpaebɔ

(Oh oh ohh)

Me nkotosrɛ

(Me koto srɛ wo, Me koto srɛ wo)

KODA

Me werɛ nyinaa hyɛ Wo mu o

Enyi W’ani nhinta me

(Me nni ɔgyefo bi nka wo hoɔ)

Me werɛ nyinaa hyɛ Wo mu o

Enyi W’ani nhinta me