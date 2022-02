Lyrics: Sugarcane by Camidoh feat. Phantom

Booomba

Hmmmm Yeah

Midoh pon d’ting oh yeah yeah

Oh wa

Sugarcane sweet but girl your love is sweeter

Sobolo juice mixed with a little ginger

O girl I wanna be with you but you no dey

get enough time for me

I wanna live with you e get reason why I can’t let go

Girl you never know say you’re kongo aso

Man dem suffer to find your love

Girl you never know say you’re kongo aso

Man dem suffer to find your love

Girl you never know say you’re kongo aso

Man dem suffer to find your love

Girl you never know say you’re kongo aso

Man dem suffer to find your love

Matsor nye dzi nawo girl don’t dull

Coming like a thief in the night nor njor

Girl you know say

All of my niggers dem ball

Nothing you go ever ever need at all

Matsor nye dzi nawo girl don’t dull

Taking it a brick a day

Me i no dey rush

Baby if you want me

Kakyire wo mame se wo dor me yeah

Follow follow

Ebi you i go follow

And i hope you know say you be doro

You dey like dorobuchi o

Follow follow

Ebi you i go follow

And i hope you know say you be doro ah

You dey like dorobuchi o

O girl I wanna be with you but you no dey

get enough time for me

I wanna live with you e get reason why I can’t let go

Girl you never know say you’re kongo aso

Man dem suffer to find your love

Girl you never know say you’re kongo aso

Man dem suffer to find your love

Girl you never know say you’re kongo aso

Man dem suffer to find your love

Girl you never know say you’re kongo aso

Man dem suffer to find your love

Girl you never know say you’re kongo aso

Man dem suffer to find your love

Girl you never know say you’re kongo aso

Man dem suffer to find your love

Girl you never know say you’re kongo aso

Man dem suffer to find your love

Girl you never know say you’re kongo aso

Man dem suffer to find your love

Booomba

Midoh pon d’ting oh yeah

Phantom eeeii