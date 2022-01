Lyrics: Obiaa by Akwaboah feat. Cina Soul

AKWABOAH

Odo deɛ sei aa na ɔpɛ meɛ

Onim deɛ ɔyɛ aa ɔma me yɛ mrɛ

Odo deɛ sei aa na ɔpɛ meɛ

Nsuo na mɛnom ne din fra mu oo

ɛwa na mɛbɔ aa ne din di akyire oo

Odo deɛ sei aa na ɔpɛ me

CINA SOUL

Wode saa saa sei madwen

Me sore anopa, woho adwendwen oo

Mekɔda nsoa woho adwendwen saa

Woni me nkyɛn aa mentumi ntena

Mehu no nsoa mentumi nkasa

Medo yi deɛ sei aa na ɔpɛ me

AKWABOAH

Mebaa wiase sɛ

Mebɛ dɔ wo nkoaa

Mebɛ dɔ wo nkoaa

Enti wo yi me mu aa

Menya obiaa menya obiaa da

Mebaa wiase sɛ

Mebɛ dɔ no nkoaa

Mebɛ dɔ wo nkoaa

Odo yewu ehh

Medo wo sen Obiaa

CINA SOUL

Mebaa wiase sɛ

Mebɛ dɔ wo nkoaa

Mebɛ dɔ wo nkoaa

Sɛ wo gyae me mu aa

Menya obiaa menya obiaa

Mebaa wiase sɛ

Mebɛ dɔ wo nkoaa

Mebɛ dɔ wo nkoaa

Otummrosiee medo wo sen obiaa.

CINA SOUL

I need someone to call my own

Mea na mekaayɛ

Now I found someone to sit on my throne

AKWABOAH

Mefrɛ no Ohemaa na ɔno nso frɛ me ohene

Odo bi ye owuo ah

Mentumi ngyae na kyi oo

CINA SOUL

Boiyɛ! mema obi gye aa nka meyɛ toyɛ

Enkosi sɛ epo beda Asantemaa mu deɛ

DUET

Otummrosiee mene woa na ebe wu

CINA

Wonim nea sedeɛ meyɛ no

AKWABOAH

Wonim nea sedeɛ meyɛ no oo

CINA SOUL

Wonim nea sedeɛ meyɛ no oo

AKWABOAH

Mebaa wiase sɛ

Mebɛ dɔ no nkoaa

Mebɛ dɔ no nkoaa

Enti ɔyi me mu aa

Menya obiaa menya obiaa da

Mebaa wiase sɛ

Mebɛ dɔ no nkoaa

Mebɛ dɔ no nkoaa

Odo yewu ehh

Medo wo sen Obiaa

CINA SOUL

Mebaa wiase sɛ

Mebɛ dɔ Wo nkoaa

Mebɛ dɔ Wo nkoaa

Sɛ wo gyae me mu aa

Menya obiaa menya obiaa

Mebaa wiase sɛ

Mebɛ dɔ Wo nkoaa

Mebɛ dɔ Wo nkoaa

Otummrosiee medo wo sen obiaa.

INSTRUMENTATION

AKWABOAH

Mebaa wiase sɛ

Mebɛ dɔ no nkoaa

CINA SOUL

Sɛ wo gyae me mu aa

Menya obiaa menya obiaa

AKWABOAH

Mebaa wiase sɛ

Mebɛ dɔ no nkoaa

Mebɛ dɔ no nkoaa

(Repeat DUET 4 times)

Odo yewu eh

Medo wo sen obiaa

AKWABOAH

Odo yewu eh

Medo wo sen obiaa