Lyrics: Mame Nhunu So by Dada Hafco

Verse 1

Efiti mere a yɛwo me baa wiase mu

Na mabɔ mpayeɛ abɔ abɔ abɔ abɔ aa

Eee eee eee na mayɛ ayɛ ayɛ ayɛ ayɛ aa

Hook

Ayɛm hyehyeɛ ɔbrɛ ne amaneɛ nkoaa nea mɛyɛ biaa na akosi baabi

Dabiaa meteetee saa biibi tɔ mensɛm koraa na ahye

Ebinom so mu a na ayɛ yie eduru menkoaa so à daabi

Awurade ee menso yɛ woba a afei na aduru meso

Chorus

Nti mame nhunu so o mame nhunu so

Mame nhunu so o mame nhunu so

Senea obra no ayɛ no mame nhunu so oo, afei na aduru me so ( 2x)

Oseɛfoɔ bɛyɛ ayɛ ayɛ ayɛ ayɛ – eee

Ɔtamfo no bɛyɛ yɛ a enkosi aga oo

Mame nhunu so o, mame nhunu so o, afei na aduru meso (2x)

Verse 2

Kwasi menso meyɛ woba

Menyame ɛmma manim ngu ase daabi

Obra yi atwa me mmaa atwa atwa nti bomoden a na fame me si baabi

Na ɔbrɛ adwuma nka ho, wasɛm no sɛ ɛyɛ wonhyira na ɛma nnipa yɛ obi

Mawurade baabi a maduru yi, ohaw a mewo mu yi Wamma mu dea na asi

Mayɛ krado twɛn wo ɛnnɛ wɔha yiaa

Ma me nisuo ne me mpaebo ne ma adwendwen nyinaa nnuru wanim ɛnɛ da yiaa

Fa sereɛ bi hyɛ mano na afeyi mu me mmra meda wase keseɛ paa

Nsenkyerɛne Nyankopon, woa woso na wokron na wobɔɔ me obrempong tie me sufrɛ ɛnnɛ da yi na yɛ me mmoa

Hook and chorus

Verse 3

Adwuma yi yɛnya bi nyɛ oo

Yenya bi nso a akatua yi nso oo

Yafunu yi manya bi anwoba, area mu ha nyinaa nkorofoɔ aa na esere me oo

Mayɛ ankonam mɔbrɔfoɔ saa mmere yi mehia wonkyɛn awerekyekyere oo

(Awurade ee menso yɛ woba a afei na aduru meso)

Almighty father, father bie Kwan bi mame nnɛ oo

Na abrabo yi mu ayɛ hye baabi ayɛ den nkorofoɔ kɔ a mentumi nkɔ bi o esum aduru me aduru me aduru me aa

Wonkoaa wone manidaso oo

(Awurade ee menso yɛ woba a afei na aduru meso)

Chorus till fade.