Lyrics: Gold Digga by Samsney & Black Sherif

Eno fowaa na abor s3n

Na woote m’ahoma saa

Woba akosua nnhyɛ me nnky3n

Wannya sikanii bi wor Accra

Woaa na wokaa y3 s3 mede3

Me botom empty sei kwataaa

3ne wonn3 oo 3ne wonn3

Afei w’adepa bi ayera

Mo mmɔ no kayy wom wom wom

Eno fowaa gold digga

Wawɔ neba atikɔ wom wom wom

Afei ɔde asɛm aba

Mo mmɔ no kayy wom wom wom

Eno fowaa gold digga

Wawɔ neba atikɔ wom wom wom

Afei ɔde asɛm aba

Atinga bɛwe Atinga nnɛ

Me mpena Akos maame mmɛ hwɛ

Mahwehwɛ mu akɔ nya deɛ me pɛ

Ateaa Adonko abɛhyɛ me dan mu

Atinga bɛwe Atinga nnɛ o

Me mpena Akos maame mmɛ hwɛ o

Mahwehwɛ mu akɔ nya deɛ me pɛ

Ateaa Adonko abɛhyɛ me dan mu

Wasɔre anoɔpa tutuutu frɛ me saa nso mannte

Mehyɛ me penthouse wɔ akyire hɔ baabi na me chille ei

M’akye slim girl na so mu piercings bɛyɛ 20

Masɔ ne nsa afri ne fie akɔhyɛ Mamfe

Enti yɛ rolli aa na yɛɛshishi

Blunt blunt yɛ hitte

Woyɛ dɛn koraa a ya hitte

Yɛnnwom na nkorɔfoɔ bangi

Enti yatwa atoso na yɛɛ hyehyɛ

Blunt blunt na yɛ hitte

Woyɛ dɛn koraa a ya hitte oo

Yɛnnwom na nkorɔfoɔ bangi

Mo mmɔ no kayy wom wom wom

Eno fowaa gold digga

Wawɔ neba atikɔ wom wom wom

Afei ɔde asɛm aba

Mo mmɔ no kayy wom wom wom

Eno fowaa gold digga

Wawɔ neba atikɔ wom wom wom

Afei ɔde asɛm aba

Atinga bɛwe Atinga nnɛ

Me mpena Akos maame mmɛ hwɛ

Mahwehwɛ mu akɔ nya deɛ me pɛ

Ateaa Adonko abɛhyɛ me dan mu

Atinga bɛwe Atinga nnɛ o

Me mpena Akos maame mmɛ hwɛ o

Mahwehwɛ mu akɔ nya deɛ me pɛ

Ateaa Adonko abɛhyɛ me dan mu

2030 ɛna Akosua ɛɛba me Mennim o ei

But wɔ hyia no aa Wose I miss you

2030 ɛna Akosua ɛɛba me Mennim o ei

Maa Akos ei

Wɔ hyia no aa Wose I miss you

Mo mmɔ no kayy wom wom wom

Eno fowaa gold digga

Wawɔ neba atikɔ wom wom wom

Afei ɔde asɛm aba

Mo mmɔ no kayy wom wom wom

Eno fowaa gold digga

Wawɔ neba atikɔ wom wom wom

Afei ɔde asɛm aba

Atinga bɛwe Atinga nnɛ

Me mpena Akos maame mmɛ hwɛ

Mahwehwɛ mu akɔ nya deɛ me pɛ

Ateaa Adonko abɛhyɛ me dan mu

Atinga bɛwe Atinga nnɛ o

Me mpena Akos maame mmɛ hwɛ o

Mahwehwɛ mu akɔ nya deɛ me pɛ

Ateaa Adonko abɛhyɛ me dan mu