Lyrics: Ɛyɛ Woaa (It’s You) by Empress Gifty

Ma hwe hw3 Me neama mu aa

Anka me p3 biribi m’ada me Nyame ase oo

Na nso ma hwehw3 muaa nea aka nyinaa y3 ma yeyie

Enti meto ma yeyi ho nwom ama me nyankopon

3y3 n’adom ara kwa oo

Na apatupr3 me ba br3buo mu yi

3y3 woa woa w’adom arakwa ooo

Your Grace stood in the gap for me

Mete s3 ne3 me te3 ma antua bibiribiara oo

If it hadn’t been the lord on my side where would I be.

Suminaso kontomire paa

Na 3n3 de3 ma y3 fromfrom se yie

Onyame aa )t) nsuo gu kwae birentuo mu no 3n3 de3 wakai me w) akyire h) enti me w) aseda nwom toaa 3fata )noa me nyankopon no enti s3 me to me naase ho nwom aa 3fata onoaa 3s3 onoa ankasa

