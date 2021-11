Lyrics: Eboso by R2Bees

[Intro]

It’s DJ Breezy on the beat

Yeah you know

2beeeeeeeeeees

[Verse: Mugeez]

Mesi ma ride ah ride

Oh riding around oh

Bebiaa yɛ choke oh (echoke oh)

Mesi ma time ah time

From 9 to 5 oh

Everybody dey jam

Yeni gyina so kan kan (yeah)

[Chorus]

Eboso, bebiaa awu (eboso)

Ɛha na eboso, bebiaa awu

Ekorso, bebiaa awu

Ekorso, bebiaa awu

Ɛha na ekorso

Ghana na ekorso, bebiaa awu

[Verse : Mugeez]

Eno nti darling (darling)

I can see you’re in the mood tonight

Odo bɔ me ka, wonni problem

Ɛne metua ama mensa akwoaa

Yefiri bloom na yɛko twist

Yefiri twist na yɛko Ace

Onyx, nso bɔso oh ( ba baby eh)

Eboso, ba baby eh

[Chorus]

Eboso, bebiaa awu (eboso)

Ɛha na eboso, bebiaa awu

Ekorso, bеbiaa awu

Ekorso, bebiaa awu

Ɛha na ekorso

Ghana na ekorso, bеbiaa awu

[Verse : Omar Sterling]

Huh, obaapa, hwɛ ne body kama kama

Tumtum broni adɛn wofiri Ghana

Girl you hot, hotter like fire

Hotter than summer, kwɛ

Hotter than sauna, wɔgyɛ nshorna

Asɛ ma hyɛda, old school swag Terry bon chaka

Hwɛ me shada, me punk ne me shoe

This is 2bees, Mugeez and Don dada

Eboso, bebiaa awu , ekorso, bebiaa awu

Aha na eboso, bebiaa awu

We dey mess up, moani awu

[Chorus]