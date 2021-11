Lyrics: Abotrɛ (Patience) by Amerado feat. Black Sherif

Younger, yay yeh

Blacko nie

Amerado

Yo yoy yo, na na naa

Black Sherif

Abotre abotr3 nkoaa m’anpre meho

Daabi da oo (daabi da)

Menkoaa na menim nea meeko

Nti m’anhw3 obiaa o my niqqa

De3 m’ani huue3 biaa m’ankasa

M’any3 ho dede s3 nikanika

Kwaku trap life nkoaa

De3 menkoo da nes3 abisa

I was waiting, i was working on myself oo

My bredda, m’anna da oo, no no

Megyina menan so from 7

Anopa awia annwummer3

Joe mannda da oo

no non no

Fr3 s3 akyekyede3 nante3 oo

Mede no 1,12,3,4 na meko oo

yoyoyo

Tes3 akyekyede3 nante3 oo

Mede abotr3 abotr3 saa na m’adu oo

yoyoyo

Amerado – Verse 1

M’annya abotr3 a nka menka ho

Bi koraa nka mede y33 nsanom

Omo a mene omo shy3 ase3 pii

B3pepaa meho s3 me towel

Efie a mefiri mu mm3n hanom

M3didi a gye medi paa mekura shovel

Mewuraa suapon mu na paapa firii mu

Agyanka ba a mea me face me hustle

14 years old boy wiht a scar

I never thought s3 i could become a star

Chocki mfikyire na meebo mpae3

S3 boafoo biaa ho a oba b3 faa

Time 3ticki na hwee nso nko

Call biaa m3y3 nsoso nko

Me Nyankopon s3 mentu m’anamon no bokoboko na mente nto

Black Sherif

Akyekyede3 nante3 oo

Mede no 1,12,3,4 na meko oo

yoyoyo

Tes3 akyekyede3 nante3 oo

Mede abotr3 abotr3 saa na m’adu oo

yoyoyo

Akyekyede3 nante3 oo

Mede no 1,12,3,4 na meko oo

yoyoyo

Tes3 akyekyede3 nante3 oo

Mede abotr3 abotr3 saa na m’adu oo

yoyoyo

Amerado -Verse 2

Metu me nan no baako

Mewie a na m’atu baako

Meko nky3nky3n s3 as3m bi baa na m’ako m’akyi atwe meho

De3 obi wo no 3mfa meho

Mea mede3 na 3so m’ani

De3 meep3 no 3di mfe3 pepepee

Na 3ba mpo a meegye m’ani

One step a time

Oboy y3 guy

I pray to have patience all the time

Nso mende odzorkor nti m3y3 no d3n

All i gotta do is just keep on trying

Metu me nan no baako

Mewie a na m’atu baako

Meko nky3nky3n s3 as3m bi baa na m’ako m’akyi atwe meho

Black Sherif

Abotre abotr3 nkoaa m’anpre meho

Daabi da oo (daabi da)

Menkoaa na menim nea meeko

Nti m’anhw3 obiaa o my niqqa

De3 m’ani huue3 biaa m’ankasa

M’any3 ho dede s3 nikanika

Kwaku trap life nkoaa

De3 menkoo da nes3 abisa

I was waiting, i was working on myself oo

My bredda, m’anna da oo, no no

Megyina menan so from 7

Anopa awia annwummer3

Joe mannda da oo

no non no

Fr3 s3 akyekyede3 nante3 oo

Mede no 1,12,3,4 na meko oo

yoyoyo

Tes3 akyekyede3 nante3 oo

Mede abotr3 abotr3 saa na m’adu oo

yoyoyo