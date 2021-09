Lyrics: Nkwasia Nkom by Kaykay Amponsah feat. King Paluta

[Verse: 1]

Ghana mman resu ooh

Oman yi re haihai

Kontompo ne asisie

Nti oman yi nk) na nnim da

Nyamesom yi a y3re somyi

Bebree no nte ase3 anaa?

Mo nko nka nsem pa no (nker3 amansan)

Anaa s3 ko hy3 nkwasia nkom

[Verse: 2]

Kwame Ghana re wuoo

Oman yi redi abooboo

Y3 de b3 t3 adwuna din no de3

Y3 de adane mpaebo

Monday to sunday

Adwoa te asore dan mu

)kotie akwankyer3 ooh

Odii b3 hy3 Nkwasia Nkom

[Chorus]

Tie no yie!

NDC will win by 92%

(Nkwasia Nkom)

Nana Ado b3 fu rasta nnawotwe s3 nn3

(Nkwasia Nkom)

Me hu s3 agradaa bi kura buta

(Nkwasia Nkom)

Motia bi aso Ghana cedis nnan

(Nkwasia Nkom)

Ajaguraja ablock Ghanafo) nyinaa wo facebook

(Nkwasia Nkom)

Kodwo sheldon ti no af)n aka kitiwaa bi

(Nkwasia Nkom)

Twene Jonas se no b3 danne glass nkoaa

(Nkwasia Nkom)

Apotr) Car b3 bo wo, 3b3 bo wo akun

(Nkwasia Nkom)

[Rap verse]

Y3 b3 y3 asore bie Genesis

No, bie exodus. Bie k) the last page of Leviticus.

3nka Me p3 babia Yesu mame nyaa no menopause.

Yesu din no na mo de b) y3 cheat

You gotta practice what you preach

Prayer camp na ofa obi yere wo bush

Owie aa w’ab3 gyina ho se

Yesu y3 de dadua b) no nnsem no okaa wush!

Jesus!

Dont use the name ro deceive us

W’ak) asore aa wo duku bako

Blame your self dont blame the preachers

W’afa abaa 3k) bo bronsam

Nyankopon anni so koraa oman koo sii heaven

Mb) adwaman ooh mb) adwaman

Nanso youthf a 3wo asore ho nyinaa ny3 virgin

Onyame baako different religion

Onnim nokore nanso

Omo b3 di ntoro

Church girls no na w’adi adiaa adia

Odii odii odii odiifou

Osofo hia mmoa

Y3 b3 bo afore3

Asore mma hia mmoa

Mpaebo mpaebo

Sua nyansa na omo de psycho psycho.

W’adwene mu 3mmr3 no nti ne3 osofo b3 ka biara

Hallelujah 6x

Wei de3 brain washing paa ooh

S’3nka nanka m’ayera oh

Nanso me de3 me d) nyame ooh

3nti me de3 me b) bra paa ooh

Hallelujah 6x

Wei de3 brain washing paa ooh

S’3nka nanka m’ayera oh

Nanso me de3 me d) nyame ooh

3nti me de3 me b) bra paa ooh

[Verse: 3]

S3 oman y3 b3y3 yie aa

Nna 3fri me ne woaa

S3 Ghana b3 y3 yie aa

Na efiri adwuma din

Sum sum wiase de3

Adipa biara ne ho ma y3n

Se Ghana b3 fa ne ntoma pa afira aa

Ny3 ngyak nkwasia nsem yi.

[Chorus]

Tie no yie!

John Dumelo will be the president in 2024

(Nkwasia Nkom)

Avram ben Moshe afa yesu s3 ne kra ne na gyinkwa

(Nkwasia Nkom)

Shata Wale b3 gyai wee nnom

(Nkwasia Nkom)

Capito ne Magraheb

Omo aka abom

(Nkwasia Nkom)

And the spirit took me to Egypt in North America

(Nkwasia Nkom)

3ho na me hu sE akrobeto hwene no afon aka kitiwaa bi

(Nkwasia Nkom)

Counselor lutherudce b3 tu fo pa

(Nkwasia Nkom)

Car b3 bo wo

Car b3 bo wo

Car b3 bo wo

[Verse: 4]

S3 onyame no wo b3 sum no aa

Yere woh) na sum no yie

Oh me do

M’3mma obi nnaadaa mo 2X

Nkwasia nkom sei y3 di bu mman