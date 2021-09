Lyrics: No Devil by Nanky

See am a shining star

Me ano dey stress ano dey worry

Cah we badder dan dem by far.

I see dem no dey barb

How i take kam dis far..

[Chorus]

No devil on my level..

[Verse: 1]

Onli gud vibez and white paper

Dat is all we no geh hate.

“Eheh”

Ano dey slack me no soba.

Oh ma life is for nobody..

Cant u see u cant relate

Ago stand watever

Whoever ey

Ago stand watever ey

Whoever ey

Ago stand watever

X2

[Chorus]

Cox no devil on my level

[Verse: 2]

Ah aaahh nuke jor

Weytin u fit to do?

Baba na za ka baata harka na

Ah aaahh nuke jor

Nothing u fit do

Baba na zaka baata harka na.

Ago stand watever

Whoever ey

Ago stand watever ey

Whoever ey

Ago stand watever

X2

See am a shining star

Me ano dey stress ano dey worry

Cah we badder dan dem by far.

I see dem no dey barb

How i take kam dis far..