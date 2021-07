Lyrics: Mensesa Me Ho by Pure Akan

Moma mmofra no kwan na wɔndɔ wɔn ho

Na ɔdɔ mu na anigyeɛ ne ahoɔden nyinaa wɔ

Sɛ neɛ m’ani hunu me ho yi

Ɛnoaa na ɛgye m’ani

Nyɛ neɛ obi hunu me ho yi

Sɛ neɛ m’ani hu me ho yi

Ɛnoaa na ɛsɔ m’ani

Nyɛ neɛ obi hunu me ho yi

Ye ye ye ye

Nyɛ adeɛ a mɛsesa me ho

Nyɛ adeɛ a mɛsesa me ho

Nyɛ adeɛ a mɛsesa me ho

Ye ye ye ye

Nyɛ adeɛ a mɛsesa me ho

Nyɛ adeɛ a mɛsesa me ho

Nyɛ adeɛ a mɛsesa me ho

Wo deɛ fa no sɛ ebia me meda mo mu baako

Yɛkan nipa nyinaa na yɛakan me soronko

Esane bea a mefiri ne birisi a mefura nti obiara se ɛhan nni me so

Menko me din ne obiara din ɛdane so

Yɛkyɛ adeɛ ma obiara me deɛ ɛnso me so

Daa na matɔ mu mfa ho nea mehyɛ koraa

Sɛ mepue nipa mu a ani nyinaa da me so

Me tiri-nhwi a ɛntene a ntii

Na ama menam a yɛsee me no me tiri nyɛ

Nanso me deɛ menenam a me tiri mu deɛ

Nana Nyame no ara ɛna abɔ me saa

Ɔbɔɔ me soronko oo na wabɔ me yie oo

Yɛ na menenam a yɛsee me tiri nyɛ

Nanso me deɛ menenam a me tiri mu deɛ

Nana Nyame no ara ɛna abɔ me saa

Ɔbɔɔ me soronko oo na wabɔ me yie oo

Ye ye ye ye

Nyɛ adeɛ a mɛsesa me ho

Nyɛ adeɛ a mɛsesa me ho

Nyɛ adeɛ a mɛsesa me ho

Ye ye ye ye

Nyɛ adeɛ a mɛsesa me ho

Nyɛ adeɛ a mɛsesa me ho

Nyɛ adeɛ a mɛsesa me ho

Fa no sɛ ebia me nyɛ nnwomtoni

Fa no sɛ Akan din yi nso ɛnyɛ me din

Fa no sɛ mewiee sukuu nyaa adwuma ɛsɔ m’abusuafoɔ ne me nnamfofoɔ nyinaa ani

Fa no sɛ me no mewɔ animuonyam

Fa no sɛ me no meyɛ ɔbrane

Fa no sɛ meyɛ teatea na me ho nyinaa gyegye kɔɔ menam a me na obiara hwɛ

Fa no sɛ efie yɛ me nsam’ yɛ

Fa no sɛ me nnamfofoɔ yɛ hyiahyia

Fa no sɛ yɛtɔ adeɛ a mente me ho

Fa no sɛ yɛdi agorɔ a menyi me ho

Nanso sɛ manya no sɛneɛ obiara nya a

Nanso sɛ ankɔ no sɛneɛ mepɛ sɛ ɛkɔ a

Menim sɛ nsa nyinaa ɛnyɛ pɛ da nti na meresu a mɛgyae mahem

Nti sɛ obiara kɔ no kwan foforɔ a

Nti sɛ obiara kɔ na ɛkaa me nkoaa

Menim sɛ medɔ me ho na biribiara mma mentɔn me ho mensesa da ahh ahh ahh

Ye ye ye ye

Nyɛ adeɛ a mɛsesa me ho

Nyɛ adeɛ a mɛsesa me ho

Nyɛ adeɛ a mɛsesa me ho

Ye ye ye ye

Nyɛ adeɛ a mɛsesa me ho

Nyɛ adeɛ a mɛsesa me ho

Nyɛ adeɛ a mɛsesa me ho

Mensesa da

Piihyaaa piihyaaa piihyaaa piihyaaa piihyaaa

Piihyaaa piihyaaa piihyaaa piihyaaa piihyaaa

Yɛnsesa da

Piihyaaa piihyaaa piihyaaa piihyaaa piihyaaa

piihyaaa piihyaaa piihyaaa piihyaaa piihyaaa

Nyɛ nea obi ka na mɛte ada o

Nyɛ nea obi ka na mɛte ada a

Nyɛ nea obi ka na mɛte ada o

Mente ada o mente ada o eii

Nyɛ nea obi ka na mɛte ada o eii

Nyɛ nea obi ka na mɛte ada a

Nyɛ nea obi ka na mete ada o

Mente ada o do do do do

Eiii eiii eiii eiii eiii eiii

Eiii eiii eiii eiii eiii eiii

Eiii eiii eiii