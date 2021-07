Lyrics: Obarima by Dada Hafco

[Intro]

Haa Dada Hafco

Sɔ wo ba mu (2x)

[Verse 1]

Obarima bɛsɔre anɔpa tutuututuutututu adeɛ akye

Ahemakye sɔreɛ yayaaya nso anomaa antu a obua da wate

Ɛtɔ dabi mpo a wonni adwuma, but you for just go follow some hustle

Wonne abusua no nyinaa ti, enti obiaa anidasoɔ ɛne woaa wate

[Chorus & Hook]

(Wohyia obarima a twa ne salute

Wohyia obarima a ɛyɛ a mano amo

Wohyia obarima a ɛyɛ a bɔ no abaso na abrabɔ yi ne nwuma na ɛdɔɔso oo) 2x

Nti menua baa kakra biaa nsua oo – kakraa biaa nsua oo

Ohiaa akrɔkrɔ na kakraa biaa nsua oo – kakraa biaa nsua oo

Nea ɔbɛma wo ma wani nsɔ na kakraa biaa nsua oo – kakraa biaa nsua oo

Mɛmma no pressure na kakraa biaa nsua oo – menua baa kakraa biaa nsua oo

[Verse 2]

Obarima wosika ntɔ ataadeɛ, anaasɛ afɛfɛdeɛ bi mpo

Wonyaa bi no wabusuaa, ɔmo ho adwendwen a na ehia wo oo

Hwɛ sɛ wahyia ɔbaa bi a wodɔ no no

Kɔ na kɔhwɛ bride list tententen

Ɛwɔsɛ wohwɛ ɔbaa yi, nawofoɔ ne nenuanom nyinaa

Woyere nua bi ammɛtena wonkyɛn, ankɔ school anaa wankosua adwuma a

Ɛmere bi bɛba, yɛbɛka sɛ akonta mpo koraa deɛ wonyɛ adeɛ

na wodeɛ musuo mmɔ wo, na Kwaku aban ngye wotuo

Ɛkɔba no saa ɔmo a ɛtɔn aduro wɔ car mu na edi woho agorɔ oo oh

[Chorus & Hook]

(Wohyia obarima a twa ne salute

Wohyia obarima a ɛyɛ a mano amo

Wohyia obarima a ɛyɛ a bɔ no abaso na abrabɔ yi ne nwuma na ɛdɔɔso oo) 2x

Nti menua baa kakra biaa nsua oo – kakraa biaa nsua oo

Ohiaa akrɔkrɔ na kakraa biaa nsua oo – kakraa biaa nsua oo

Nea ɔbɛma wo ma wani nsɔ na kakraa biaa nsua oo – kakraa biaa nsua oo

Mɛmma no pressure na kakraa biaa nsua oo – menua baa kakraa biaa nsua oo

[Verse 3]

(Obarima obarima, barima ɔberma, OB woyɛ ɔbarima,

Pem wobo sɛ metumi ayɛ oo) 2x

Menua baa, sɛ wonya barima bi a ɔbɔ neho mɔden a

Ɛnyɛ nea ɔwɔ sika na mmom nea ɔyere neho ɛbɔ neho mɔden a

Ɛyɛ a nya no akrɔkrɔ, na gyegye neso yie na san nya no ɔtema oo

Na ɛnyɛ easy frisɛ mmra wootwe na nabusua nso twe oo

Nti hunu no mmɔbɔ na gyegye neso yie na ɔbɔ neho mɔden paa a

Wohyia barima a twa no salute na onni obi a ɔbɛka bi amano

oo

[Chorus & Hook]

(Wohyia obarima a twa ne salute

Wohyia obarima a ɛyɛ a mano amo

Wohyia obarima a ɛyɛ a bɔ no abaso na abrabɔ yi ne nwuma na ɛdɔɔso oo) 2x

Nti menua baa kakra biaa nsua oo – kakraa biaa nsua oo

Ohiaa akrɔkrɔ na kakraa biaa nsua oo – kakraa biaa nsua oo

Nea ɔbɛma wo ma wani nsɔ na kakraa biaa nsua oo – kakraa biaa nsua oo

Mɛmma no pressure na kakraa biaa nsua oo – menua baa kakraa biaa nsua oo