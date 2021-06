Lyrics: Ensesa by Akwaboah

S3 me fri ab)ten ba fie aa

Fa Odo gye meso eehh

Sesa menan gu woso na massage me3

Fa nsuohye3 bi dware me3

Na mame aduane bi ndi eeh

Na mede3 aa ne Wo,

Wo nso de3 aa ne me ooo

Let’s put our phones away

Y3nka Odo mb) Odo mu eeh

Just hold me tight,Light up the fire

Fa akwaboah nwom si so eeh

N3 ka me asumu as3m d3d33 bi

Na mede3 aa ne Wo

Wo nso wode3 aa ne me oo

[Chorus]

Gye makoma safoa

Fa sie baabia obi ntumi nhunu akyire akwan

Aaoo medo eeh..my Love

S3 nea wote3 yi de3 m3nsesa Da

S3 nea wote3 yi de3 m3nsesa

BREAK

The wise men followed the star,just like I followed my heart and I,

Found a miracle as You

Intriguing,Exciting,Most of it all

Wonim s3 nea woy3 ma metri mu y3 med3

Let’s put our phones away

Y3nka Odo mb) Odo mu eeh

Just hold me tight,Light up the fire

Fa akwaboah nwom si so eeh

ka me asumu as3m d3d33 bi

Na mede3 aa ne Wo

Wo nso wode3 aa ne me oo

[Chorus]

Gye makoma safoa

Fa sie baabia obi ntumi nhunu akyire akwan

Aaoo medo eeh..my Love

S3 nea wote3 yi de3 m3nsesa Da

S3 nea wote3 yieeee

Gye makoma safoa

Fa sie baabia obi ntumi nhunu akyire akwan

Aaaoo medo eeh..my Love

S3 nea wote3 yi de3 m3nsesa Da

S3 nea wote3 yi de3 m3nsesa

(Sax Solo)

[Chorus]

Gye makoma safoa

Fa sie baabia obi ntumi nhunu akyire akwan

Aaoo medo eeh..my Love

S3 nea wote3 yi de3 m3nsesa Da

S3 nea wote3 yi de3 m3nsesa

Gye makoma safoa

Fa sie baabia obi ntumi nhunu akyire akwan

Aaaoo medo eeh..my Love

S3 nea wote3 yi de3 m3nsesa Da

S3 nea wote3 yi de3 m3nsesa Da