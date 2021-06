Lyrics: Yɛ Yɛ Dom by Jay Bahd feat. Skyface SDW, Reggie, Kwaku DMC, City Boy, Kawabanga & O’Kenneth

Intro:

Aaaahhh (Gang)

Aaaahh Yeah Yeah Yeah

Ooooohhh

Hmmm

Aaaahhhh Eeeehhh Grrr (Baw) Asakaa

Aaaaahhh (what you waiting for?)

Aaaahhh ohhh (Come on)

Okay Okay Okay Okay

Hook:

Y3 Y3 Dom

Y3n ny3 baako, mmienu, miensa

Y3 Y3 Dom

Wo kum apem

Apem beba

Y3 Y3 Dom (aaaaah)

Wote Kumerica y3ba aa

Y3 Y3 Dom

Y3 Y3 Dom

Mmmhh,

Y3 Y3 Dom

Y3n ny3 baako, mmienu, miensa

Y3 Y3 Dom

Wo kum apem

Apem beba

Y3 Y3 Dom (aaaaah)

Wote Kumerica y3ba aa

Y3 Y3 Dom

Mmmhh, Y3 Y3 Dom

[Verse: Skyface SDW]

Wohw33 me Wohw33 me

Yi wani na manbc wani

Sipoli (police) kuulu y3 firis3 scene no y3 bloody

Firi atifi, sen 50 y3 lifestyle noy3 movie

Woba trap house aa mene me niqqas 3nmingle with the koti

mene me dabros 3kasa aa

nejc (Jon) niqqas omo ensaka

mek)n mu blinks ampa biibia

kyer3 s3 ahwenepa enkasa

Baby boy I’m not in love

menya wo gerr (girl) aa mey3 no pasa

Yani abre kcc y3ba aa y3nkc cc

Wode y3di agorc aa wani agye kpa

[Verse: Reggie]

Me ne ma akatafoc baako mmienu

hyia mu aa Eb3gye wonsa

Akatafoc na ba

Mode paapaa saa

Ya ba aa

mo ntumi nka

Akatafoc apem

Me ne dom wc vim

Man just pull up on the street

with the gang

wahu adwane akc pem !

[Verse: Jay Bahd]

Angel dey but I choose to be a demon

Akatasem wontumi a masa live on

Kumerica we more than million

Efie biara mu mensa y3hyia mu to move on

Checki hw3

Hold on

Y3 kew3 (work)

Mene me demons

Y3 hyehy3 Apam

Tet3 hw3

Baw grrrrrrr

Hook:

Y3 Y3 Dom

Y3n ny3 baako, mmienu, miensa

Y3 Y3 Dom

Wo kum apem

Apem beba

Y3 Y3 Dom (aaaaah)

Wote Kumerica y3ba aa

Y3 Y3 Dom

Y3 Y3 Dom

Mmmhh,

Y3 Y3 Dom

Y3n ny3 baako, mmienu, miensa

Y3 Y3 Dom

Wo kum apem

Apem beba

Y3 Y3 Dom (aaaaah)

Wote Kumerica y3ba aa

Y3 Y3 Dom

Mmmhh, Y3 Y3 Dom

[Verse: Kwaku DMC]

King Kong Nyame

Y3 ny3 baako, y3 ny3 mmienu

Aha y3y3 Apem ne fa

Y3 fri kokoben k_y3 bad things bi wo Fumesua

Wakoma sua a mendi makyi

Koti ba aa magye sa

Nika (Knicker) no da me ha nso

Wall no na matwa

Mesi akyire

Bosome baako

Me ndaa fie

Street no so ay3 occupied

Me killers no nso mayi akyire

Mmaa no nso nte me ho gyae

Treati me s3 kaakyire

Omo se koti foc abo barrier

Nt3m paaa na mafa akyire

Rohypnol no apae agu me y3m

Nsem no aaa wokaay3 no

Me wr3 fi

Y3n ne mmaa du hyehy3 dan mu

Me ne Asirifi ne Anarfi

Trapping, Trapping

Ko pem s3 m3ko mekra akyi

Girl no aa ote me nkyen no y3 bad

Hw3 s3 wabo na ni akyi

[Verse: City Boy]

Brrrr City Boy, City Boy

DM dawgi pen mep3 pepa (paper)

Me twi diwe (weed) a wo te tita

Uncle Murder y3 street king, me promise no s3 me nsesa

Sambad na y3 me blood

Aane Yaw b na y3 me plug

Fuck with me and it’s 1000 niggas

The streets know all of my flaws

[Verse: Kawabanga]

I got Doubts niqqas snitching we go fuck you up

Cash-Out then we step out

Account no we dey double up

Facetime bronii 3yi ne flap

We making money !! we making money !!

Againstfo) you be very funny

Bas bros they ain’t got penny

Thousand niqqas riding Solo.

Hook:

Y3 Y3 Dom

Y3n ny3 baako, mmienu, miensa

Y3 Y3 Dom

Wo kum apem

Apem beba

Y3 Y3 Dom (aaaaah)

Wote Kumerica y3ba aa

Y3 Y3 Dom

Y3 Y3 Dom

Mmmhh,

Y3 Y3 Dom

[Verse: O’Kenneth]

Y3y3 ten ten ten

Mene me gang gang gang

Times we were stuck in the

Tren trenches

Nobody gave a fuck about us

Getting the money nti de3n

ne twen twen twen?

Mmmm

Mene bad baab3 kwashe

Anadwo nipa me nante

Akwashe ne abaabe

Y3 Kankye y3 fixe y3 frasse

Don’t call my phone

Yeah

We pullop in vroom

Yeah

Goin up in zoom

Yeah

[Outro: Braa Benk]

Yeah

3Y33 de3n, na 3faa hee, na ebe pue ha?

3y3 no anaa s3 3nny3 enoa?

S3 enoa dea aa, y3n no no

Akatafoc Akwasidae

Grrrrrrr Baw

Asakaa, as3 Ankaa

We got the juice

1000 Niggas Riding Solo