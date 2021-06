Lyrics: Cassette by Nanky feat. King Promise

[Verse 1]

Nti tontonti tontonti

y3 nom nsa na y3fa adwene

Obaa bi edi me ewu o

Ma falli na )fr3 me paddy

Maaso mepre, nti 3y3 d3n na mek) falli ma me bestie?

Ma rushi a rushi a rushi a rushi amma

Me tin “ah ha”

[Chorus]

Vibez

[Verse 2]

Madanfo pa wo sipi sita

Nti s3sei kraa miny3 wo d3n nie?

You for read the GreenLight wonti

Metu’ab3tina wo Area, Oh bestie

Baby am getting jealous!

If i see you with your boyfriend “Oh” then i make nervous oh ho hoo.

[Chorus]

Vibez

[Verse 3: King Promise]

Oh oh, wama maf3re o

Mede no mmreka mmreka saa

Mak) ak) pim.

We were best of friend no pretence

Should have stay that way.

I didnt read the signs na mep3 wo paa

Low-key “Hope you felt same way”

So please.!!!oh please!!!!

Menu mehu oo Menu mehu oo Menu mehu ah

Iye iye.

ew) moko ak3l3 ak3 “ak3l3 ak3”

Ya k3l3 ak3 “ya k3l3 ak3”

Me nu mehu Menu mehu oo

And i want my best friend back.

ew) moko ak3l3 ak3 “ak3l3 ak3”

Ya k3l3 ak3 “ya k3l3 ak3”

Me nu mehu Menu mehu oo

And i want my best friend back.

[Chorus]

Vibez

[Refrain]

Nti tontonti tontonti

y3 nom nsa na y3fa adwene

Obaa bi edi me ewu o

Ma falli na )fr3 me paddy

Maaso mepre nti 3y3 d3n na mek) falli ma me bestie?

Ma rushi a rushi a rushi a rushi amma

Me tin “ah ha”

[Chorus]

Vibez