Lyrics: Coachella by Sarkodie feat. Kwesi Arthur

[Intro: Sarkodie]

Yeah

Uh

Yeah

Number One

Yeah

[Verse 1: Sarkodie]

Shorty no dey gree make I go town

Dabia na ɔma me close marking

Nenni se me su sɛ merry go round

Ɔdi sign abɔ me su sɛ no Parking

When I’m in the mood ɔma me quick one

Ɔsii baby bra na bɛ da minkyɛn na bɛgye milk shake

She don’t wanna give it out to no one

Ɔsii forgetti ɔmo dem go still hate

But charley its too late

(Didadeeyyyy)

[Chorus: Kwesi Arthur]

I’m alive

She dey burst my mind o

Just my type

Enk3 ile ak3 sweetie ob3 size

Uuu uuu, Oooo aaaaa obi tsr3 odo color

Oooo aaaaa obi tsr3 odo color

Oooh oohh oohh

Odo yewu color na 3tisen ni

Odo yewu color na 3tisen ni

[Verse 2: Sarkodie]

Ɔsii baby Would you wanna eat, my dear

I just wanna do it on a seat Right thеre

Mmmm I think it’s not a good Idea

And then shе be giving me the look like YEAH

El-chapo

Tony Montana

Ohemaa di me sika na ɛnka me one Ghana

Still Capo Magye me bandana

Wo body n’akuta wo nu, wonyɛ kankama

Woyɛ nantwi nam anka medi wo abɔ light Soup dada

Woyɛ ntuma anka me di wo apimpam kaba

Sɛ mepua na sɛ wo bɛkɔ bi nsu a shada

Wo hu nti na magyimi a’sansu ataba

Ya mon’gyae me na minto ma donko pa bi

Kala nu ne body nu ɛdɛw

Sɛ wo ba na wo bɛto azonto a sa bi

Me hyɛ me girl dan mu a mo na mu bu Coachella

[Chorus: Kwesi Arthur]

I’m alive

She dey burst my mind o

Just my type

Enkɛ ile akɛ sweetie obɛ size

Uuu uuu, Oooo aaaaa obi tsrɛ odo color

Oooo aaaaa obi tsrɛ odo color

Oooh oohh oohh

Odo yewu color na ɛtisen ni

Odo yewu color na ɛtisen ni

[Verse 3: Sarkodie]

Girl no ɔyɛ big old freak

Wo deɛ hwɛ nu, she so sweet

Yɛ mo hwɛ ne body nɛɛ she don eat

Ahiminakyi nu nyinaa I don sleep

Na sɛ yɛ kɔ beach a body be on fleek

Chaley she boujee but she so street

Sɛ me twa yɛ sextape a we gon leak

Fa wo kasa pii nu to nkyɛn we don need cos we so deep

Shody ma me pose ti sɛ mannequin

Na w’amame toast with a Heineken

Mo gyai me gal mma me she ma medicine

Colour nu yɛ real no be editing

Mame 69 cos I like that better

What you really know about the midnight weather

Me se me gal nu body ɛdɛ sɛ Nutella

Me hyɛ me girl dan mu a mo na mu bu Coachella

[Chorus: Kwesi Arthur]

I’m alive

She dey burst my mind o

Just my type

Enkɛ ile akɛ sweetie obɛ size

Uuu uuu, Oooo aaaaa obi tsrɛ odo color

Oooo aaaaa obi tsrɛ odo color

Oooh oohh oohh

Odo yewu color na ɛtisen ni

Odo yewu color na ɛtisen ni