Lyrics: Yawa Dey by Nero X

Osh keke

Adon dey worry worry

If you don’t come homie homie

Eeeyo eh

Nero X

Can somebody call ma baby

That I love am only

But now adon dey worry worry

If she don’t come homie, homie

Yawa go dey

Can somebody call ma baby

That I love am only

But now adon dey worry worry

Don’t come homie homie

Yawa go dey

‘Cause I do yawa oo (yawa)

Yawa eeh (yawa)

Hw3 maay3 yawa ooh (yawa)

Yawa eeh (yawa)

Now adon dey worry worry

You don’t come homie homie

Yawa go dey

You make turn up turn up

Baby come on come on

Na you I go dey follow follow

Buh you make me kolo kolo

Ehh I wanna carry you go

Na maafew wo dodo

I miss you anoopa koko anopa koko

Girl ebi you wey dey ma mind

I dey shout I dey call

If you don’t come ago die oo

Now adon dey worry worry eeh

If you don’t come homie homie

Then yawa go dey

Can sombody call ma baby

That I love am only

But now I don dey worry worry

Don’t come homie homie

Yawa go dey

‘Cause I do yawa oo (yawa)

Yawa eeh (yawa)

Hw3 maay3 yawa ooh (yawa)

Yawa eeh (yawa)

Now adon dey worry worry

You don’t come homie homie

Yawa go dey

Girl I’m missing you baby

You are my one and only

Tho I want you to show me

Say na you be ma homie

Ehh me bibini broni

Me toffe me choobi

Eh na you ago marry o marry o marry o

Girl ebi you wey dey ma mind o baby

I dey shout I dey call

If you don’t come I go die oo

Now I don dey worry worry eeh

You don’t come homie homie

Yawa go dey

‘Cause I do yawa oo (yawa)

Yawa eeh (yawa)

Hw3 maay3 yawa ooh (yawa)

Yawa eeh (yawa)

Now adon dey worry worry

You don’t come homie homie

Yawa go dey

Can sombody call ma baby

That I love am only

But now adon dey worry worry

If she don’t come homie homie

Yawa go dey

‘Cause I do yawa oo (yawa)

Yawa eeh (yawa)

Hw3 maay3 yawa ooh (yawa)

Yawa eeh (yawa)

Now adon dey worry worry

You don’t come homie homie

Yawa go dey

‘Cause I do yawa oo (yawa)

Yawa eeh (yawa)

Hw3 maay3 yawa ooh (yawa)

Yawa eeh (yawa)

Now adon dey worry worry

You don’t come homie homie

Yawa go dey