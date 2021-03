Lyrics: Agyeiwaa by O’Kenneth feat. Reggie & City Boy

[Hook: O’Kenneth] 2x

You won’t believe what I saw on my way

Fine girl ose ne din de Agyeiwaa

Ohy3 fie onpue onpue

Ne papa wo sika wo fie

[Verse 1: Reggie]YeaaSika wc fie fine girl odi pizza aa wose konkonteM3 linky no di na ba fie one dayPoppy wc fie aa wo fr3 aa opueBoys no p3 omo bleediAgyeiwaa nso oma me feeliOnni time for the outside life,ose y3 aa bra fie b3First time aa me hu AgyeiwaaNa mennim s3 oy3 fie baa nso op3 adwuma y3 oy3When you set your eyes on her big booty, girl herI told her baby if you don’t like me tell me pleaseWo ho adwendwen ama me da mendaYenko fie menko hunu AkontaBoys no ka but still enfaAgyeiwaa se meaa na ob3so mensaThings we do for love is wah she go dome y3 no bone aa onkaonka onka !! [Hook: O’Kenneth] 2x

[Verse 2: City Boy]Gang gang gangNe Home boys holla a omo dissiGangsta in love meny3 sucker, Oba fie a me me no

Ne sipu na metiee

Ne sika na me gyedi

Oko ne ho scent aka damu ho, eny3 dolce a wacreedy

Agyeiwaa y3 debee

Me papa wo bread BB

Ne maame se onware doctor menso me swag ky3n pimp C

Okoo yagshs na owie tech

Ne ex boy y3 admin wo leg

Bad boy y3 yi madi wo okess

Boy Me nwom koraa y3nbo no wo otech

But ose mea na op3

Me dread locks na y3 ne f3

Me saka na y3 no d3

Ma de3 nso y3 me d3

Anopa bia oti mahoma

Ose Gucci menti makoma

DC boy menfri dansoman

Ofre me Nimo meti ne ntoma

Last time a y3 hia no

YGA ka kyer3 omo

[Hook: O’Kenneth] 2x

