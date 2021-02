Lyrics: Yeeko by Okyeame Kwame feat. Kuami Eugene

(Kuami Eugene – Verse)

Y3 ah anka yefri krotia ah

Na y3 ho agye efie mu

Nka y3kye sika ah y3 ah

Y3ky3 no mmienu mmienu

S3 y’anboga mpo ah

Y3n aah na y3y3 apaamu

(paamu paamu paamu)

Ah fi s3 y3 Nyame nnaay3 oh

Y3 boga mmaa y3

Y’anidasuor nsaay3

Ade3 biaa nsaay3

Y3 Nyame nnaay3 oh

Y3 boga mmaa y3

Y’anidasuor nsaay3

Ade3 biaa nsaay3

Y33ko oh (yeeko)

Y33ko oh (yeeko)

(Y33ko Y33ko Y33ko Y33ko)

Y33ko oh (Y33ko)

Y33ko oh (Y33ko)

(Y33ko Y33ko)

Y33ko oh (Y33ko)

(Okyeame Kwame – Verse)

Y33ko ooh nso cheer

3n3 md botom wor fridgi

Hey man u fr3 Chelsea

y3nkor hyiam Stamford Bridgi

Drilli ooh drilli

Wonya nampa ah yaagrilli

Empty pocket s3 nn3 w’ay3 hye

3nky3 wo botom b3filli

Y33ko ooh (Y33ko)

W’akye me Don ku me pr3ko

Wode me Visa Card kye

Wo koko mu na sika ne sa ah

Hw3 na wo vibes anky3n Darko

Y33wu ooh nanso

Orsro bosuo mpa y3dan so

Y3nyaa y3 ah anka m’amoamoa

Nso kor laundry me nnwom aah na

Na y33to beati the city wura

Mese mene wo kor yankey ah

Wonhia visa nso made in Ghana

Nti ah y33ko nso y3ntena

Dua yi ase na y3mp3 y3sika

Y33ko oh (yeeko)

Y33ko oh (yeeko)

(Y33ko Y33ko Y33ko Y33ko)

Y33ko oh (Y33ko)

Y33ko oh (Y33ko)

(Y33ko Y33ko)

Y33ko oh (Y33ko)

Feeli ooh feeli (feeli)

Ohia honhom heali (heali)

(Scratch it 2x) woh

Krakye kraye b3gye (woh)

Matches matches fahye wo dadwen 4x

Y3 ah anka yefri krotia ah

Na y3 ho agye efie mu

Nka y3kye sika ah y3 ah

Y3ky3 no mmienu mmienu

S3 y’anboga mpo ah

Y3n aah na y3y3 apaamu

(paamu paamu paamu)

Ah fi s3 y3 Nyame nnaay3 oh

Y3 boga mmaa y3

Y’anidasuor nsaay3

Ade3 biaa nsaay3

Y3 Nyame nnaay3 oh

Y3 boga mmaa y3

Y’anidasuor nsaay3

Ade3 biaa nsaay3

Y33ko oh (yeeko)

Y33ko oh (yeeko)

(Y33ko Y33ko Y33ko Y33ko)

Y33ko oh (Y33ko)

Y33ko oh (Y33ko)

(Y33ko Y33ko)

Y33ko oh (Y33ko)