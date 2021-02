Lyrics: Dombolo by Kweku Greene

Hmmm

Ohh oh na na na na

Yeah yeah yeah yeah

Kwaku Greene o

E lobi ee

Asumor ni abaa na ak3 nk3 no y3 daa

Nk3 bo y3 daaaa

E my dear eee

No ni abaa fee f333 bo p3 ni minsum)

Bo p3 ni minsum) o

Hook

Dede odukwui Gbalagazaa

Oni biii manya manya

Girlie got the fire fire

Ogbe mi kwala kwala 2x

Dombolo dombolo l3

Wosomor o dombolo dombolo l3 eeee

Dombolo dombolo l3

Wosomor o dombolo dombolo l3 aaaaa2x

3mu na angwa eee eee

If that be what i get kraaaa

She down dey down for am all day

Fine face fine body tht be better

Spread for me i be the bread u be the butter

Oh now i need am now no be later

Ah see

Dede odukwui Gbalagazaa

Oni biii manya manya

Girlie got the fire fire

Ogbe mi kwala kwala 2x

Dombolo dombolo l3

Wosomor o dombolo dombolo l3 eeee

Dombolo dombolo l3

Wosomor o dombolo dombolo l3 aaaaa2x

Simarjorley you be the sugar to my kooko

Sherry koko sweet girl u dey rock o

Skin pain dey yob leave dem make dem talk o

(ahhhh leave dem make dem talk o)

Simarjorley you be the sugar to my kooko

Sherry koko sweet girl u ddey rock o

Skin pain dey yob leave dem make dem talk o

Oooooooo

Dede odukwui Gbalagazaa

Oni biii manya manya

Girlie got the fire fire

Ogbe mi kwala kwala 2x

Dombolo dombolo l3

Wosomor o dombolo dombolo l3 eeee

Dombolo dombolo l3

Wosomor o dombolo dombolo l3 aaaaa2x