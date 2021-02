Lyrics: Money Man by Malcolm Nuna

Kporomiro Monica herh ma kporomiro

Nunana say

Me nya be me doge estina ebe fa

The music the lala

I do am for the kpa

I hope you don’t want to see me fall

Susupon plenty plenty plenty

So I give them the gbese

Money man be highly respected

Oluwa you for come do me jeje

Oluwa you for come do me je je je

Gbese

Jayoo

Dogoda chakara no dey need your mmatta

Nana see my matta jemesi your matta

Dadade dadada dedede dododo Da

Charle anytime we enter

Omo see my Ghana people metal

And that is something to remember (yeh)

Those times I Dey ebute metta (ah)

But as I give them the gbese

Dem dey they give am to me lesekese

But mama say make I no kegbekegbe

So make nobody dey whine me ooo ooo

Charle mo gbowo

Mo lowo

Mo sare mo lo gbowo Sinu kolo

I break the kolo when I remember say life na yolo

I drink ogogoro I use money carry olosho

Ehh ehh yi

Ani mo gbowo

Mo lowo

Mo sare mo lo gbowo Sinu kolo

I break the kolo when I remember say life na yolo

I drink ogogoro I use money carry olosho ooo (Jaiye)

Dogoda chakara no dey need your mmatta

Nana see my matta jemesi your matta

Dadade dadada dedede dododo Da

So We give them the gbese

Gbese

Jayoo

Gbese alhaja pikin o

Nunana seyyyyyy