Lyrics: Kyer3 Me by Amerado feat. Okyeame Kwame

Asetti

Yah hoh hehehe

Amerado

Mogya mono naba

Rap Dacta

The micburnerz

Wose ly bɛn

[Chorus: Amerado]

Eeeey Amerado

Manenam anenam afei na maduru

Menso manya medo nso 3t) da a

Na Kwabena makoma na tuu

Enti maba woh) sɛ boa me na odo asem menim sɛ wodeɛ wonim

Kyerɛ me Odo ase

(Ei yeahhh,oh boyyy)

[Chorus: Okyeame Kwame]

Eeeey Amerado

Asem a wode nam emu na ɛyɛ duu

Mekoraa meguso sua nti ɛt) da aa na menso makoma na tuu

Odo asem a wode nam yi na sete3 yɛden nso mɛyere mehoo makyerɛ wo odo ase

(Oh boyyy, ei yeahhh)

[Verse 1: Amerado]

O.K wei deɛ memma wo mmisa me nanteseɛ

Deɛ menam nso deɛ bokorr

Asem bi kyere meso ma matra mehye3

Meyɛ Kumasi dehyeɛ

Wo mogya wo a wodeɛ

Sup) ahini me ma madwane atoa wo aboa kɛseɛ

I wanna know

nkrofuo keka sɛ odo w)h)

bise odo nni h) o

Nkrofuo se nkanetete d) nnɛ merɛm ebi nni h) o

Nti berma de nakoma ma )baa nakyerɛsɛ ne ti nni h)

Manya d)fo a med) no na sɛneɛ ɛbeyɛ a )b3d) me bi oo

Kyerɛ me Kwan a mɛfa

So anya meho ka Nii

)baa a mebie mano kasɛ )nna a )bɛda

Mepɛ deɛ abufuo ba a odi menam a ebi bɛka nnyɛ deɛ )de asem hyɛ ne mu na nebo fufuo w)ma

O.K menwu mma no

Mennyi makoma mma no

Mentumi mfa me d) nsie na ɛno na ɛyɛ me ya no

Ma falli ama )baa no ama wafa mesɛ ne ba no ma me Akwankyerɛ err Okyeame Kwame Braa wone Oga no

[Chorus: Amerado]

Eeeey Amerado

Manenam anenam afei na maduru

Menso manya medo nso ɛt) da a

Na Kwabena makoma na tuu

Enti maba woh) s3 boa me na odo asem menim sɛ wodeɛ wonim

Kyerɛ me Odo ase

(Ei yeahhh,oh boyyy)

[Chorus: Okyeame Kwame]

Eeeey Amerado

Asem a wode nam emu na ɛyɛ duu

Mekoraa meguso sua nti ɛt) da aa na menso makoma na tuu

Odo asem a wode nam yi na seteɛ yɛden nso mɛyere mehoo makyerɛ wo odo ase

(Oh boyyy, ei yeahhh)

[Verse 2: Okyeame Kwame]

Deɛ edi kan obiaa ntee odo se pɛn

Obiaa ntee odo ase pɛn

Odo asekyerɛ nesɛ wode asomdwie ato nkyɛn ɛne mfahodie ato nkyɛn

Na wak)frɛ obi sɛ )mmra y3mm) bra

Na nadwen ne wodeɛ b) abira

Nanso wose twɛn )noaa na mefeeli no

)nka meho a meeyɛ mapira

Na mose deɛn

Sɛ woduru saa mmerɛ wei a na wohu sɛ odo nataba wampa (ataba wampa)

Wiase mu nyanso fo Solomon odo ma no blow nonfa(oblow nonfa)

Wode wo last kudi at) phone ama no koraa mpo wofrɛ no aa )nfa (Wofrɛ no aa )nfa oo)

Eduru h) a nya aboterɛ tɛno kakra na ebia na )mpɛ wampa ( ompɛ wanpa)

Ɛyɛ aa s) no hwɛ

Ma wadamfo bia )yɛ guy nse no pɛ

Obisa wo sika a kyerɛ no s3 ebi nni h) daa na hwɛ deɛ )bɛyɛ

Ehia wo hwɛ ne countenance

3bɛhyɛ woho nso a hwɛ ne confidence

Wobofu a hwɛ ne temperament

Na s3 )no nso ne bufu a hwɛ ne temperament

Ɔbaa a wokasɛ )nna a )bɛda deɛ wonya bi

Nasɛ wonya bi koraa hwɛ no yie na ebia nadwen nsi no pi

Hwehwɛ Deɛ )w) nadwen

)bɛboa wo ma wadwen

3nk)fa Deɛ wagyimi na daakye waammɛ ha wadwen

[Chorus: Amerado]

Eeeey Amerado

Manenam anenam afei na maduru

Menso manya medo nso ɛt) da a

Na Kwabena makoma na tuu

Enti maba woh) sɛ boa me na odo asem menim sɛ wodeɛ wonim

Kyerɛ me Odo ase

(Ei yeahhh,oh boyyy)

[Chorus: Okyeame Kwame]

Eeeey Amerado

Asem a wode nam emu na ɛyɛ duu

Mekoraa meguso sua nti ɛt) da aa na menso makoma na tuu

Odo asem a wode nam yi na sete3 yɛden nso mɛyere mehoo makyerɛ wo odo ase

(Oh boyyy, ei yeahhh)

[Refrain]

Odo yi yɛ feeling bia ɛkye wo a wontumi nda o (Kyerɛ me odo ase)

Akiki me aka makoma mek) aa mentumi nk) oo (kyerɛ me odo ase)

Mente aseɛ oo odo eeey ma wei deɛ efiri hen nni a(kyerɛ me odo ase)

Awurawura me oo awurawura me oo odo eeey (kyerɛ me odo ase)