Lyrics: Happy Day by Sarkodie feat. Kuami Eugene

Another one

What else

Yeah

[Verse 1: Sarkodie]

It is a beautiful brand new day

Ma sendi nyankopon WhatsApp woe readi obɛ reply Tuesday

Medaso tse nkwa mu ah menwu, yi diɛ dah be the taste of grace

Ose me sobolo na menom no obɛ no Ace of Spades

Me nhyira no I for create some space

Cos e get some weight borga ma weni gye

Omoa omo fi sɛ sika mba won sam dano yia ka ma omontse

Sɛ yɛsum nyame bia nimpa bia ntsumi nye ne mbɛyɛ twe ma men twe

Wo bↄ mpayɛ wie ah niɛ aka ne diɛ kↄda na adenkye

Nana nyame sɛ menhyira ne si gya soa

Ma ase nhye na mepɛ kanzo

[Chorus: Kuami Eugene]

Everybody give Glory Yesu eh wo do me ehh meni nↄↄni

Father why me see your baby ntsi odo bɛn nie

Joy joy joy

I dey give you praise oh bra, oh bra oh bra ooh

Joy joy joy

You deserve all the Glory bra, oh bra oh bra ooh

[Verse 2: Sarkodie]

You know I used to put the blame on God

Na me maame tↄn folse but still ah nan mepre Tom Ford

Afei na mehu nia onyame ayɛ ama me no I for try comport

Cos madamfo ah na oyɛ dada bee

Ne maame nene papa wobi ɛndɛ oton jot

Owia adiɛ mayɛ kyene wↄ port

Makai mede gya ah emu ohye na egu aban so

But mpanyinifoc nso ka asem bi

Sɛ onipa dasɛni bia ho wↄ nan nso

Nyɛ se mene aban no wↄ wentwi wentwi

Na sɛ dumsor ba yɛ na me ka yia

Inflation koraa so mebↄↄso

Ntsi ndɛ sɛ meda kaniam na menba bɛkↄ skuul free dia ɛnie metu kyɛ mamo

Monfa mebone nkyɛme

Nana toa so

[Chorus: Kuami Eugene]

Everybody give Glory Yesu eh wo do me ehh meni nↄↄni

Father why me see your baby ntsi odo bɛn nie

Joy joy joy

I dey give you praise oh bra, oh bra oh bra ooh

Joy joy joy

You deserve all the Glory bra, oh bra oh bra ooh

[Verse 3: Sarkodie]

Charley bu nkoto dwe na kↄ mpaebom

Ebia na bibi wↄ hoa wopɛsɛ onyame sisa wↄ wabrabom

Obra neyɛ skuu ah anka onupka nka woaka wↄ syto

Forgetti nipa no adↄyɛ bi na wobɜ yɛ ah yia yɛno wↄ odom

Omo pɛsɛ yɛdamu dekↄ owuom

Buh omo nnim diɛ ɛwom cos yɛbɛ paape

Na ya starti edi asa bone nkum assase

Twa wonaase na woa paasi

Negativity call ba na woa cuti

Awuo na ɛmba ohema dawgi

To wadwen mu na kↄda nyame bɛ sorti

Nia yehowa ahyehyɛ da wenim n masa sɛ weni bↄso paa

One time wo bɛ shocki

[Verse 4: Kuami Eugene]

You see the vibe adey control

And now the blessings dey flow yeah, oh ooh

Thank you my Awurade Yesu

Sɛ woamba mu diaa mɛnda nhwɛ menua baamo

Thank you my Goddi Yesu

Sɛ woamba mu diaa mɛnda nhwɛ menua baamo

Rock star

[Refrain: Kuami Eugene & Sarkodie]

Joy joy joy

I dey give you praise oh bra, oh bra oh bra ooh

The Battle is still the Lord’s

Joy joy joy

You deserve all the Glory bra, oh bra oh bra ooh