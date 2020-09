Lyrics: Yeete Nsem (Street Edition) by Amerado

[Intro]

In on my way eee

I’m on my way eyei yei yeeiii

I’m on my way eyei yei yeeeeiii

[Hook]

Nana yɛnte Yasisi Yaso

Wo try yɛ a ego over you yatra Becareful

Bra na Bɛhwɛ Tafo

Yahwehwe ato so

Yɛnte nfa Kwadaso

Yaanka woho asem a wonyɛ obiaa

Wobɛka masem a Kɔso

[Chorus]

Yeete Yeete Yeete Yeete

YeeteNsem Paa

(Life we just wanna live it)

Yeete Yeete Yeete Yeete

YeeteNsem Paa

(Yeete Yeete)

Yeete Yeete Yeete Yeete

YeeteNsem Paa

(We just wanna live it)

Yeete Yeete Yeete Yeete

YeeteNsem Paa

(Yeete Yeete)

[Verse 1]

Yɛgyina nkwan kyɛn hor

Pɛ woho asem fabɛwor

Fufuo no woosu koraa wobɛ wor

Yɛn Yɛɛtwɛn ada a abɛn bɛbor

Anka wobɛte Porpoorpor

Adeɛ ɛɛkye adeɛ sa yi YeeteNsem meho Nsem na ɛɛba ɛyɛ foforɔ nkoaa

Mayii mani

Mapu meto

Mek)n mu chain egu meboso

Me Jean’s me Kick mahwe ato so

Yɛnam Kurom konkonsa foɔ no

Mese deɛ mob3ka biaa ɛmfa meho koraa

ɔhohoɔ a maba kurom mentee hwee

Menam koraa a menhuu hwee

YeeteNsem Konkonsa

Meho asem aba ama wate sere

Kwaapea ɔse na ad3n

Mesi kurom a deɛ ɛɛdɛ nkoaa

Yɛhu meshoe ne me traa(trousers)

Naa na ya clocki Konkonsawura ɔkɔ koraa

Herrh hwɛ woho yie Hwɛ yie

Mempɛ meho Asem a nka mete mefie

Meedwene meho wai Abeyie

Fisɛ Kromu ha wada koraa na woman gu abonten

[Hook]

Yɛno yɛnte Yasisi Yaso

Wo try yɛ a ego over you yatra Becareful

Bra na Bɛhwɛ Tafo

Yahwehwe ato so

Yɛnte nfa Kwadaso

Yaanka woho asem a wonyɛ obiaa

Wobɛka masem a Kɔso

[Chorus]

Yeete Yeete Yeete Yeete

YeeteNsem Paa

(Life we just wanna live it)

Yeete Yeete Yeete Yeete

YeeteNsem Paa

(Yeete Yeete)

Yeete Yeete Yeete Yeete

YeeteNsem Paa

(We just wanna live it)

Yeete Yeete Yeete Yeete

YeeteNsem Paa

(Yeete Yeete)

[Verse 2]

ɛnyɛ Nsem nyinaa na yɛka

ɛnso yɛ aa Deɛ ani ahunu na meka

Wote wo bɛɛbi dwene woho

Na obi fa woho ly Bɔwo ho plans

obenya nanka wode woho aba

Meyɛ I dont care

Masoɔden

Wootu mefo na meeposa

Wodwa nso a ɛmfa meho

Fisɛ wiase mu koraa yaanka woho asem a wonyɛ obiaa

ɛɛdɛ o ɛɛdɛ

Yɛɛka woho Asem a ɛɛdɛ

Na woti ahonhono ɛɛdɛ

Wose wotiri nyɛ hu a wodeɛ yi wo

Kyɛ ma me nhwɛ

Yɛɛkor balle a yahwehwe(yɛbɛyɛ dede)

Shawarma more Yawewe(yɛbɛyɛ dede)

Street ne code akyekye (yɛbɛyɛ dede)

Bɛhwɛ boxer shorts a 3to) atete (yɛbɛyɛ dede)

ɛnoaa na ɛmaa no pɛ

ɛnoaa na yɛde balle

I dey on my level I never dey worry

Wooka meho asem koraa na meeyɛ me

Kɛseɛ

Yɛɛkor balle a yahwehwe(yɛbɛyɛ dede)

Shawarma more Yawewe(yɛbɛyɛ dede)

Street ne code akyekye (yɛbɛyɛ dede)

Bɛhwɛ boxer shorts a 3to) atete (yɛbɛyɛ dede)

[Chorus]

Yeete Yeete Yeete Yeete

YeeteNsem Paa

(Life we just wanna live it)

Yeete Yeete Yeete Yeete

YeeteNsem Paa

(Yeete Yeete)

Yeete Yeete Yeete Yeete

YeeteNsem Paa

(We just wanna live it)

Yeete Yeete Yeete Yeete

YeeteNsem Paa

(Yeete Yeete)