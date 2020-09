Lyrics: No Dulling by Keche feat. Kuami Eugene

[Intro: Kuami Eugene x Keche]

The skill team

Oh yeah yeah

Medaase

And they call me Eugene eeeh

Jem Riddim

Ahhh aaaha

Roockstar

[Hook: Kuami Eugene]

DJ twame lala

Drop the song make we dance

Ouuuu ahhh

DJ twame lala

Drop the song make we dance

Yerr yerr yerrr ahhh

Kwɛ

[Chorus: Kuami Eugene]

Where the party dey today

(No Dulling)

eeh mama eeh ah yebesei mu

(No Dulling)

Shake your body ma ɛnyɛ akɔnɔ

(No Dulling)

Cos eee mama eeh ah yebesei mu

(No Dulling) ah

So where the party dey today

(No Dulling)

Aaah eeh mama eeh ah yebesei mu

(No Dulling) Koɛ

Shake your body ma ɛnyɛ akɔnɔ

(No Dulling)

Eeeh mama ee ah yebesei mu

(No Dulling)

[Verse 1: Keche Andrew]

You make sad for no reason

Don’t you know say this bi our season

You dey pray make I fall,

Kae, you dreaming

Mmmmm na anka ɛbɛyɛ den na ayɛ wo ya

Yerrr yerrr yerrr

You make sad for No-rea-son

Don’t you know say this bi our sea-son

You dey pray make I fall,

Kae, you dreaming

Mmmm nanka ɛbɛyɛ den na ayɛ wo ya

Yerr yerrr

Woosu na meeyɛ oo

Twa wo nsono mu oo

Wo susu kura amba mu oo

Don’t you know say God in control oo

Yerr yerr yer

Nanka ɛbɛyɛ den na ayɛ wo ya

Medaase

[Chorus: Kuami Eugene]

Where the party dey today

(No Dulling)

Aeeh mama ee ah yebesei mu

(No Dulling)

Shake your body ma ɛnyɛ akɔnɔ

(No Dulling)

Cos eee mama ee ah yebesei mu

(No Dulling) ah

So where the party dey today

(No Dulling)

Aaah eeh aah ee mama yebesei mu

(No Dulling) Koɛ

Shake your body ma ɛnyɛ akɔnɔ

(No Dulling)

Eeeh mama ee ah yebesei mu

(No Dulling)

(Am going iiin)

[Verse 2: Keche Joshua]

Herrr ɔtan bebreebe yi

Enti wodaa wo da (wodaa woda)

Social media pressure gyae menua na ɛnnyɛ ampa

(Na ɛnnyɛ ampa)

Asɔfoɔ ntorɔ a yeetwa yen yi Yesu bɛbaa anka waba

(Yesu bɛba anka waba)

Wowɔ atopa bi a to na ewiase yi obiaa nhwɛ wasa

(obiaa nhwɛ wasa)

Na ma parki

Me sika cocoa asaase

Obiaa nnim car metɔ maa Aboagye

Papa a yɛyɛ obi mpo ndaase

ayoo

Abrabɔ, ɔtan nti bɛrma ade kɔmpɔ

Wa package aa ɛmfa

Is it by force to speak some brɔfo

Yɛrr fano sɛɛ Moesha yɛ virgin

Wasoa de ayɛ wo burden

Wokɔɔ hɔ ɛhɔ kyen London

Ɛndeɛ woti ate ooo me brethren

Enti forgeti ma yendi asa

Forgeti ma yendi asa

Na obiaa deka

Forgeti ma yendi asa

The Skill Team

[Chorus: Kuami Eugene]

Where the party dey today

(No Dulling)

Aeeh mama eeh yebesei mu

(No Dulling)

Shake your body ma ɛnyɛ akɔnɔ

(No Dulling)

Cos eee mama ee ah yebesei mu

(No Dulling) ah

So where the party dey today

(No Dulling)

Aaah eeh ee mama ee ah yebesei mu

(No Dulling) Koɛ

Shake your body ma ɛnyɛ akɔnɔ

(No Dulling)

Eeeh mama ee ah yebesei mu

(No Dulling)ah

[Outro: Kuami Eugene & Keche]

Oh yerr yerr

Keche

Uhhhhhhhh

Medaase

Ahhh ee mama ee ah yebesei mu nana eee

And they call me Eugene yerr

Rockstar

WillisBeat

Aaah ee mama ee ah yebesei mu