Lyrics: Box Of Memories by Amerado

[Hook]

Obi mma me ne phone mfa nfre odo

Wakor bi a twaso San bra o

Na manom nsuo saa atwen ope

Mehuu wanim akye o odo meteetee

Mekae paa se I told you

Se Baby I can’t leave without you

And I remember that you told me

You said you never gon live me

My mother spoke to your Daddy

He told her one thing we can do

To officially see your family

Mabe ye nso so still naa menhuu wo oo

[Chorus]

Oh why

Oh why

Baby I’m feeling so lonely

Oh why

Oh why

Baby I’m feeling so lonely

Ohh whyy

Ohh why

Baby I’m feeling so lonely

Ohhh whyy

Ohhh whyy

Baby I’m feeling so lonely

[Verse 1]

Dua no pe wanim ahwe

Nti na esor wo ntoma mu

Obi do wo a na one wo tena

Afei mepe wanim ahwe a

Gye mefa wo mfonin

Ennye saa na mekra ehwehwer

Menya nanka woda meso

Na menso meda woso

Na wode woti keteketekete

Na to mebo

Afei na wafe mano

Na menso mafe wano

Yede abasa teaa befa krom

Na wakyerekyere woho

[Hook]

Obi mma me ne phone mfa nfre odo

Wakor bi a twaso San bra o

Na manom nsuo san atwen ope

Mehuu wanim akye o odo meteetee

Mekae paa se I told you

Se Baby I can’t leave without you

And I remember that you told me

You said you never gon live me

My mother spoke to your Daddy

He told her one thing we can do

To officially see your family

Mabe ye nso still naa menhuu wo oo

[Chorus]

Oh why

Oh why

Baby I’m feeling so lonely

Oh why

Oh why

Baby I’m feeling so lonely

Ohh whyy

Ohh why

Baby I’m feeling so lonely

Ohhh whyy

Ohhh whyy

Baby I’m feeling so lonely

[Verse 2]

Come and rock my body

Make oboy feel happy

Metaa didi abonten anhwe a

Meso asan akote

Bema me fufu Papa

Bi ne abenkwan kakra

Mese wamma fie a anhwer asem

a wobete

Dua no pe wanim ahwe

Nti na esor wo ntoma mu

Obi do wo a na one wo tena

Afei mepe wanim ahwe a

Gye mefa wo mfonin

Ennye saa na mekra ehwehwer

Menya nanka woda meso

Na menso meda woso

Na wode woti keteketekete

Na to mebo

Afei na wafe mano

Na menso mafe wano

Yede abasa teaa befa krom

Na wakyerekyere woho

[Chorus]

Oh why

Oh why

Baby I’m feeling so lonely

Ohh whyy

Ohh why

Baby I’m feeling so lonely

Ohhh whyy

Ohhh whyy

Baby I’m feeling so lonely