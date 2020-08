Lyrics: Money by Kweku Flick

[Intro]

Adeɛ kye yiaa adeɛ da yiaa

We dey grind we no taya

Awurade ee mehia sika

Mepɛsɛ mekenkan sika dan ma yie

Firi s3 Menya sika a mensɛe no o

Me nya sika mensɛe no

Menya sika a mɛnsɛe no o

Menya sika a mɛnsɛe no o - sika mensɛe no

[Hook]

Yɛpɛ money eey

Yɛpɛ money

Yɛpɛ money eey

Yɛpɛ money

Yɛpɛ money eey

Yɛpɛ money, Yɛpɛ money eey

Yɛpɛ money

[Verse 1]

I’m awake idey pray

Me Nyame ee menya bi a mɛhwɛ fie

Mebɔ mpaeyɛ afe wei mɛyɛ yie

Pray for favor, pray for grace, mɛtɔ fie mɛtɔ fie mɛsi fie

Father bra mehia wo mmoa

Adwuma no yayɛ a yɛ a yɛ a ɛnfa

Sika nso yɛtwe a twe a twe a ɛmba

But this year we go fly, yɛ bɛkɔ holidays wɔ Dubai

[Hook]

Yɛpɛ money eey

Yɛpɛ money

Yɛpɛ money eey

Yɛpɛ money

Yɛpɛ money eey

Yɛpɛ money, Yɛpɛ money eey

Yɛpɛ money

[Verse 2]

Adeɛ kye yiaa adeɛ da yiaa

We dey grind we no taya

Awurade ee mehia sika

Mepɛsɛ mekenkan sika dan ma yie yie yie

Father bra mehia wo mmoa

Adwuma no yayɛ a yɛ a yɛ a ɛnfa

Sika nso yɛtwe a twe a twe a ɛmba

But this year we go fly, y3 b3kɔ holidays wɔ Dubai

[Hook]

Yɛpɛ money eey

Yɛpɛ money

Yɛpɛ money eey

Yɛpɛ money

Yɛpɛ money eey

Yɛpɛ money, Yɛpɛ money eey

Yɛpɛ money

[Outro]

Adeɛ kye yiaa adeɛ da yiaa (Yɛ pɛ money)

We dey grind we no taya (Yɛ pɛ money)

Awurade ee mehia sika, mepɛsɛ mekenkan sika dan ma

Yie yie ye