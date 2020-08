Lyrics: Nyansabuakwa Nyame (All Knowing God) by Diana Hamilton

Nyansabuakwa Nyame

Ohunu akyiri ‘dee ye no nne

Orennya yen mu da

Ne nsam na yewo

Nyansabuakwa Nyame

Ohunu akyiri ‘dee ye no nne

Orennya yen mu da

Ne nsam na yewo

Kor kro ‘sa ye muba nwa

Ene yie eh

Nothing on Earth takes you by Surprise

Orennya yen mu da

Ne nsam na yewo

[Chorus]

Awurade,

Wo nsam na yewo daa

Awurade,

Wo nsam na yewo daa

[Verse]

Nyansabuakwa Nyame

Ohunu akyiri ‘dee ye no nne

Orennya yen mu da

Ne nsam na yewo

[Chorus]

Awurade,

Wo nsam na yewo daa

Awurade,

Wo nsam na yewo daa

Worennya yen mu da

Worennya yen mu da

Jesu ntonu

Orennya yen mu da

Oye adie ‘iyeh

Oye nyami nsafo

Mia asai no nah, oyeh nufe

Oye adie ‘iyeh

Oye nyami nsafo

Mia asai no nah, oyeh nuye

Enyu me Jesus refureh

Jesus refureh

Mia asai no nah, oyeh nuye