Lyrics: Twa So by Amerado feat. Fameye

[Verse 1: Fameye]

Bossu woka m’asem paa

But mebusa what you do for yourself?

Nansa yi wo ha m’adwen paa

Why you figa say ibi you dey deserve?

Eeeh waka m’asem kakra aa twaso err

Se wose wobe sei Peter dea koso err

My matter everyday afei m’abre

You better shut up o my friend

[Chorus] 2x

Ahh ah ahh ah

Mepe madie mesika kankan no oo

Eyy ey eyy ey

Nnyɛ nipa o nyame na medan no

[Verse 2: Amerado]

Nana we tire for the hate

Wontumi mboa ye aa ennye kasa

Street noso ha yewe brodo ne butter

Nyankopon ne fire no etua me to se charger

Wani sa me aa woyɛ kwa sedei akoko bi soso leather

My God is!

Able to deliver nti mensuro hwee

Sika kankan but mebohye wo aa wani agye

Menfa meho nhyehye nipa nti omo so memmu ade

Sellout fellas ekom nti moso ate

Bossu twa so err

Wobeka aa koso err

Fake gee woso err

Na papa judge boso err

No joke for here

Wasouden i hear

Wohwehwe coin akoto choo

Se meho wobesereei

Drama

Hwese okosei me akope Awura Ama

Ose mehwe togo mebody no nnim designer

Yesu

Wamba ntem aa aponkye behye trouser

Me kanea naa edi manim no bo memoma se hunter

[Chorus] 2x

Ahh ah ahh ah

Mepe madie mesika kankan no oo

Eyy ey eyy ey

Nnyɛ nipa o nyame na medan no

[Verse 3: Amerado]

Brefuo ba i just dey work hard menhwe obi

Me nyankopon no ndaae nti mensuro obi

W’ani bre dei medi aa eye soakings

You figa i go fall enei woboada you joking!

Senei wohu me no ennye me pe

Menni nipa ho time de3 mepe me nyame ye

Bibiaa meye biaa nnye wofe

Wote meho akyere me pe na koo eye wo de

Enne wiase

Dei ose obeboa wo nyaa nka wakoda afia ase

Ye no papa daa obenya aa nanka wahwe ase

Against betry nanso me me nyame tease

Okoku me kra na ode me sunsum adaase

Drama

Hwese okosei me akope Awura Ama

Ose mehwe togo mebody no nnim designer

Yesu

Wamba ntem aa aponkye behye trouser

Me kanea naa edi manim no bo memoma se hunter

[Verse 4: Fameye]

Shabidabidi Shabidabida

Se wompe masem aa please lemme know

The way aa wohu me no

The way aa wohu me no

Nye mepe na menam oo

Nyame ka meho oo

Akura fa adwen bone aa oto ngom

Nansa yi meye hard paa mehwe aa ase magom

Kyere se omo twen ama megya adum

[Chorus] 2x

Ahh ah ahh ah

Mepe madie mesika kankan no oo

Eyy ey eyy ey

Nnyɛ nipa o nyame na medan no