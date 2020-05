Lyrics: Le Gba Gbe by Stonebwoy

Aah 1gad ooo

[Intro]

Me le gbagbe haa eeii

Me le gbagbe haa eee a lo oo

[Chorus]

Me le gbagbe ha, ye a vazu alegbegbe

Me le gbagbe ha, ye a vazu alegbegbe

Bɛ me l gba gbe ha la, ye ya vazu ale gbegbe

Nɛ ɔye ma zu mumu ma nɔ nyi nɛ dukɔ na po la me loooo

Me na ma kpɔ vovo, me na ne ma ko nu (me na, me na, me na)

Me na ma kpɔ dzidzɔ, me na ma ko nu (me na, me na, me na)

Me na ma kpɔ vovo, me na ne ma ko nu eeeeei

Me na ma kpɔ dzidzɔ, me na ma ko nu

Xeha me nya oooo

[Verse 1]

Nakɛtsi deka lɛ dzome bi nu ɛnyɛ ma looo

Gbɔdzo vu nu tor le mɛgbe dɔ dɔ gbɔ Na, yɛ ma vado

Va kpɔ agba kpe kpe wo daa, na bia me bɛ

E vu dɔ nugɔ wo dɛ, E vu dɔ nugɔ wo dɛ, me y3 nye ashi vu ooo

Well then, chop life, enjoy Life,

Donkomi, donkomi, life dey no dey buy

Say dem dey chill for Dubai you dey boil for Bekwai

Make you no dey look another guy, you for smile

If anyone wanna stress you, byeee

[Chorus]

Mɛ lɛ gbagbe ha ye a vazu alegbegbe

Mɛ lɛ gbagbe ha ye a vazu alegbegbe

Bɛ me l gba gbe ha la, ye ya vazu ale gbegbe

Nɛ ɔye ma zu mumu ma nɔ nyi nɔ dukɔ na po xla me loooo

Me na ma kpɔ vovo, me na ne ma ko nu (me na, me na, me na)

Me na ma kpɔ dzidzɔ, me na ma ko nu (me na, me na, me na)

Me na ma kpɔ vovo, me na ne ma ko nu yeah

Me na ma kpɔ dzidzɔ, me na ma ko nu

Xeha me nya oooo

[Verse 2]

Experience show me

Teach me the things, I never know

Oooh wind (wind) blowing from the east

Carry me, everywhere you go

Cause mama no dey here (No Dey)

Papa no dey (no dey)

And I’m alone, on my own

Life is my only hope

[Chorus]

Me lɛ gbagbe haa eeeeii

Melɛ gbagbe haa eee a lo oo

Me lɛ gbagbe ha ye a vazu alegbegbe

Me le gbagbe ha ye a vazu alegbegbe

Bɛ Me l gba gbe há la, ye ya vazu ale gbegbe

N3 ɔye ma zu mumu ma nɔ nyi nɛ dukɔ na po xla me loooo

Me na ma kpɔ vovo, me na ne ma ko nu (me na, me na, me na)

Me na ma kpɔ dzidzɔ, me na ma ko nu (me na, me na, me na)

Me na ma kpɔ vovo, me na ne ma ko nu eeeeeei.

Me na ma kpɔ dzidzɔ, me na ma ko nu

Xeha me nya oooo

[Outro]

Me lɛ gbagbe ha ye a vazu alegbegbe (me na, me na, me na)

Me le gbagbe ha ye a vazu alegbegbe (me na, me na, me na)

Bɛ Me l gba gbe ha la, ye ya vazu ale gbegbe

N3 ɔye ma zu mumu ma nɔ nyi n3 dukɔ na po xla me loooo